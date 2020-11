Okresné mestá na Zemplíne sú na druhé kolo testovania pripravené

Humenné/Michalovce 5. novembra (TASR) – Okresné mestá na Zemplíne sú na druhé kolo testovania obyvateľstva na nový koronavírus pripravené. Odberové miesta v nich zostávajú nezmenené, testovacie tímy budú pracovať s malými obmenami. Náklady spojené so zabezpečením prvého kola celoplošného testovania zatiaľ vyčíslilo len mesto Humenné, ostatné sa budú finančnou stránkou testovania zaoberať až po druhom testovacom víkende.



"Samospráva vyčíslila náklady prvého kola testovania na 13.500 eur," uviedla pre TASR Veronika Lattová z tlačového referátu humenského mestského úradu s tým, že v sume, ktorú bude žiadať samospráva od štátu refundovať, sú zahrnuté náklady na odmeny pre administratívnych pracovníkov, nákup materiálu, kancelárske a hygienické potreby. Keďže zakúpený materiál pri prvom kole nespotrebovali, samospráva očakáva pri druhom kole nižšie náklady. Ako Lattová doplnila, odporúčanie zástupcov Ozbrojených síl SR zachovať zloženie testovacích tímov z prvého kola testovania sa nepodarilo naplniť 100-percentne, zo 48 administratívnych pracovníkov bude na 24 odberových miestach v rámci mesta pracovať desať nových osôb. "Dôvody sú zväčša rodinného charakteru," vysvetlila.



"Na druhú etapu plošného testovania v Michalovciach je zabezpečený dostatok administratívnych pracovníkov, ktorí budú v skupinách testovacích tímov, a rovnako aj dostatočný počet náhradníkov z radov dobrovoľníkov," informovala o tom TASR Marcela Andréová z mestského úradu metropoly dolného Zemplína s tým, že podľa informácií od vojska je pre mesto zabezpečený i dostatočný počet zdravotníckeho personálu. Mesto na druhé kolo testovania doplnilo i zásoby dezinfekčného materiálu a ochranných prostriedkov. Testovacie miesta zostávajú aj v Michalovciach nezmenené.



Vzhľadom na skrátenie testovacieho času upozorňuje mesto Vranov nad Topľou na prerozdelenie časov podľa abecedného poradia, v ktorých samospráva obyvateľom odporúča testovacie miesta navštevovať. "Odberné miesta budú však presne tie isté ako v prvom kole," uviedla hovorkyňa vranovského mestského úradu Eva Fedorňáková s tým, že v meste majú zabezpečený dostatok nielen administratívnych pracovníkov, ale i zdravotníkov.



V meste Medzilaborce, kde podľa interných prepočtov uvádzajú po prvom kole testovania 0,68 percenta pozitívne testovaných obyvateľov, sa bude dať opäť otestovať na jednom zo štyroch odberových miest. Aj tam budú odberové tímy približne rovnaké ako uplynulý víkend (31. 10. a 1. 11.). Ako uviedla Andrea Lutášová zo sekretariátu primátora, samospráva aj tentoraz zabezpečí teplý obed a večeru pre všetky odberné tímy.



Hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková pre TASR doplnila, že odberové miesta v druhom kole testovania by mali byť totožné s prvým testovaním v rámci celého regiónu Zemplína. "Urobili sme maximum, aby to tak bolo," uviedla s tým, že definitívny zoznam testovacích miest rezort zverejní na portáli somzodpovedny.sk najneskôr v piatok 6. novembra.



Podľa oficiálnych výsledkov z prvého celoplošného testovania bolo v okrese Humenné pozitívne testovaných 1,81 percenta z 32.962 obyvateľov, v okrese Medzilaborce 1,30 percenta spomedzi 6980 zúčastnených, v okrese Michalovce 0,87 percenta z 58.929 otestovaných osôb. V Sninskom okrese sa na testovaní zúčastnilo spolu 19.122 obyvateľov, pričom antigénové testy preukázali pozitívny nález u 1,80 percenta z nich, v okrese Sobrance malo pozitívny výsledok 1,04 percenta spomedzi 12.986 obyvateľov a v okrese Vranov nad Topľou, kde sa na prvom kole testovania zúčastnilo spolu 43.552 obyvateľov, predstavuje podiel pozitívne testovaných 1,06 percenta.