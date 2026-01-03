< sekcia Regióny
Okresné mestá v Bratislavskom kraji vstupujú do roka 2026 s plánmi
Napríklad mesto Senec bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 62,39 milióna eur na strane príjmov i výdavkov.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Okresné mestá v Bratislavskom kraji budú v roku 2026 hospodáriť s vyrovnanými rozpočtami, ktorých súčasťou sú aj viaceré investičné akcie. Senec, Malacky i Pezinok schválili svoje finančné plány už na novembrových zasadnutiach mestských zastupiteľstiev.
Mesto Senec bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 62,39 milióna eur na strane príjmov i výdavkov. Najväčším investičným projektom je rekonštrukcia a prístavba Polikliniky Senec, pri vyše sedemmiliónovej investícii mesto využije nenávratný finančný príspevok vo výške 2,48 milióna eur, v rámci spolufinancovania sa prostredníctvom úveru bude mesto podieľať sumou 4,56 milióna eur. Plánovanými investíciami sú takisto výstavba druhej etapy parkovacieho domu na Železničnej ulici v hodnote 1.528.520 eur či revitalizácia parku na Hurbanovej ulici, rozpočtovaná vo výške 747.560 eur. Rozvíjať by sa mala aj cyklistická infraštruktúra, napríklad cyklistické cesty a ochranné pruhy na Svätoplukovej ulici, s vyčíslenou investíciou na úrovni 503.594 eur.
Malacky budú v roku 2026 hospodáriť s príjmami a výdavkami vo výške 54,5 milióna eur. V príjmoch je zahrnutý aj nový úver 3,3 milióna eur, určený na financovanie investičných akcií mesta. Medzi plánovanými investíciami je rekonštrukcia miestnych komunikácií, na ktorých je v rozpočte vyčlenených 2, 28 milióna eur, obnova vnútrobloku Záhorácka je rozpočtovaná sumou 3,3 milióna eur. Ráta sa tiež s realizáciou cyklotrasy Duklianskych hrdinov - Na majeri (3,37 milióna eur) i investíciou do zníženia energetickej náročnosti športovej haly Malina (2,4 milióna eur). Súčasťou je rozpočtu je aj projekt centra pre deti so špeciálnymi potrebami (2,8 milióna eur).
Mesto Pezinok bude v roku 2026 hospodáriť s očakávaným vyrovnaným rozpočtom a sumou 45,78 milióna eur na strane príjmov a výdavkov. Mesto plánuje v novom roku čerpať dva investičné úvery na zabezpečenie kapitálových výdavkov. Prvým z nich je úver z Environmentálneho fondu vo výške 2,5 milióna eur, z ktorého chce samospráva financovať modernizáciu siete verejného osvetlenia. Komerčný úver vo výške tri milióny eur by mal prioritne pokryť rekonštrukciu miestnych komunikácií, predovšetkým Suvorovovej a Rázusovej ulice. V pláne je tiež rekonštrukcia parkoviska na ulici Ladislava Novomestského, kde sa ráta s grantom vo výške vyše 734.000 eur a spolufinancovaním na úrovni 314.000 eur. Ďalšie kapitálové výdavky sa týkajú aj rekonštrukcií objektov a areálov školských zariadení - napríklad modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne Základnej školy Kupeckého.
Mesto Senec bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 62,39 milióna eur na strane príjmov i výdavkov. Najväčším investičným projektom je rekonštrukcia a prístavba Polikliniky Senec, pri vyše sedemmiliónovej investícii mesto využije nenávratný finančný príspevok vo výške 2,48 milióna eur, v rámci spolufinancovania sa prostredníctvom úveru bude mesto podieľať sumou 4,56 milióna eur. Plánovanými investíciami sú takisto výstavba druhej etapy parkovacieho domu na Železničnej ulici v hodnote 1.528.520 eur či revitalizácia parku na Hurbanovej ulici, rozpočtovaná vo výške 747.560 eur. Rozvíjať by sa mala aj cyklistická infraštruktúra, napríklad cyklistické cesty a ochranné pruhy na Svätoplukovej ulici, s vyčíslenou investíciou na úrovni 503.594 eur.
Malacky budú v roku 2026 hospodáriť s príjmami a výdavkami vo výške 54,5 milióna eur. V príjmoch je zahrnutý aj nový úver 3,3 milióna eur, určený na financovanie investičných akcií mesta. Medzi plánovanými investíciami je rekonštrukcia miestnych komunikácií, na ktorých je v rozpočte vyčlenených 2, 28 milióna eur, obnova vnútrobloku Záhorácka je rozpočtovaná sumou 3,3 milióna eur. Ráta sa tiež s realizáciou cyklotrasy Duklianskych hrdinov - Na majeri (3,37 milióna eur) i investíciou do zníženia energetickej náročnosti športovej haly Malina (2,4 milióna eur). Súčasťou je rozpočtu je aj projekt centra pre deti so špeciálnymi potrebami (2,8 milióna eur).
Mesto Pezinok bude v roku 2026 hospodáriť s očakávaným vyrovnaným rozpočtom a sumou 45,78 milióna eur na strane príjmov a výdavkov. Mesto plánuje v novom roku čerpať dva investičné úvery na zabezpečenie kapitálových výdavkov. Prvým z nich je úver z Environmentálneho fondu vo výške 2,5 milióna eur, z ktorého chce samospráva financovať modernizáciu siete verejného osvetlenia. Komerčný úver vo výške tri milióny eur by mal prioritne pokryť rekonštrukciu miestnych komunikácií, predovšetkým Suvorovovej a Rázusovej ulice. V pláne je tiež rekonštrukcia parkoviska na ulici Ladislava Novomestského, kde sa ráta s grantom vo výške vyše 734.000 eur a spolufinancovaním na úrovni 314.000 eur. Ďalšie kapitálové výdavky sa týkajú aj rekonštrukcií objektov a areálov školských zariadení - napríklad modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne Základnej školy Kupeckého.