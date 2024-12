Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante povedie Peter Parák

Bratislava 2. decembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Galante má od 1. decembra nového riaditeľa Petra Paráka. Informoval o tom HaZZ na sociálnej sieti.



Peter Parák pôsobil v HaZZ od roku 2010 vo funkcii hasiča na hasičskej stanici Sereď. Od roku 2021 zastával funkciu veliteľa čaty na hasičskej stanici Galanta. V rokoch 2023 až 2024 pôsobil vo funkcii vedúceho prevádzkovo-technického oddelenia OR HaZZ v Galante až do svojho aktuálneho vymenovania.