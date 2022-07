Okresné úrady na Spiši vydali zákaz využívať lesy verejnosťou

Spišská Nová Ves/Poprad 28. júla (TASR) - Okresné úrady (OÚ) na Spiši vydali zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu ich ochrany pred vznikom požiarov. V okrese Spišská Nová Ves platí zákaz do konca augusta, v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča až do odvolania. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR s tým, že v prípade lesných pozemkov v obhospodarovaní Lesov mesta Spišská Nová Ves sa zákaz vzťahuje najmä na lokality Chránený areál Knola, Prírodná rezervácia Muráň, Viničiar a Pukanes.



"Opatrenie, ktoré vydal OÚ Poprad, je platné až do odvolania, dôvodom je ochrana lesov, ale aj života, zdravia a majetku na vybraných lesných pozemkoch. Zákaz sa vzťahuje na lesné pozemky v obhospodarovaní Lesov SR, š. p., OZ Tatry, Vojenských lesov a majetkov, š. p., OZ Kežmarok, Správy Tatranského národného parku, Mestských lesov Kežmarok, spoločnosti Pro Populo Poprad v Spišskej Teplici a tiež Lesov mesta Levoča," vymenoval rezort.



Zákaz využívať lesy, ktorý sa nevzťahuje na vyznačené turistické a cykloturistické trasy, postupne vyhlasujú vo viacerých regiónoch Slovenska. Dôvodom je predovšetkým mimoriadne suché počasie. Kompetentní upozorňujú, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť veľký požiar, a tým aj obrovské škody. Pod Tatrami museli v uplynulých dňoch riešiť viacero požiarov, napríklad aj v Tatranskom národnom parku či v Slovenskom raji.