Okresné volebné komisie v Košickom kraji nezaevidovali vážne problémy

Košice 30. septembra (TASR) - Sobotňajšie parlamentné voľby v Košickom kraji boli aj tesne pred zatvorením volebných miestností pokojné, zaobišli sa bez vážnych incidentov. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie (OVK).



"Riešili sme v podstate len drobnosti, išlo skôr o usmernenia. Nič závažné sa nestalo," povedala pre TASR podpredsedníčka OVK Košice Mária Sadovská s tým, že po 22.00 h sú pripravení prijímať a kontrolovať zápisnice volebných okrskov.



Doterajší bezproblémový priebeh volieb bol aj v okrese Košice-okolie, čo potvrdil podpredseda tejto OVK Anton Čekan.



Okrem pečiatok obce na hlasovacej obálke, na ktorej farbe však nezáleží, v okresoch Michalovce a Sobrance neevidovali žiadne hlásenia, ktoré by mohli narušiť priebeh volieb. "Priebeh bol pokojný," spresnil zapisovateľ OVK v Michalovciach Tomáš Lajterčuk.



Žiadne komplikácie nezaregistrovali ani v okresoch Rožňava, Spišská Nová Ves či Gelnica. "Ani u nás nebolo potrebné riešiť nič vážne," povedal pre TASR predseda OVK v Trebišove Jozef Novák s tým, že ani v tomto okrese neevidujú, že by mali byť niektoré volebné miestnosti otvorené dlhšie ako do 22.00 h.