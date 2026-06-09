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Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi bude v stredu zavretý
Dôvodom je plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie.
Autor TASR
Prievidza 9. júna (TASR) - Budova Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza na Košovskej ceste bude v stredu (10. 6.) uzavretá. Dôvodom je plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„V stredu nebude možné realizovať žiadne evidenčné úkony na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií, rovnako ani na oddelení zbraní a streliva,“ informuje polícia.
V prípade naliehavých evidenčných úkonov na úseku evidencie vozidiel bude v stredu k dispozícii pracovisko evidencie vozidiel Okresného dopravného inšpektorátu v Klientskom centre na G. Švéniho ulici v Prievidzi.
„V stredu nebude možné realizovať žiadne evidenčné úkony na oddelení bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií, rovnako ani na oddelení zbraní a streliva,“ informuje polícia.
V prípade naliehavých evidenčných úkonov na úseku evidencie vozidiel bude v stredu k dispozícii pracovisko evidencie vozidiel Okresného dopravného inšpektorátu v Klientskom centre na G. Švéniho ulici v Prievidzi.