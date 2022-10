Okresný prednosta žiada o prešetrenie výstavby stanice v TANAP

Poprad 14. októbra (TASR) - Prednosta Okresného úradu v Poprade Jozef Bednár podal verejný podnet generálnemu prokurátorovi SR v súvislosti s výstavbou rehabilitačnej stanice pre kamzíky v národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina v roku 2019. Na tlačovej konferencii v piatok v Poprade uviedol, že v procese zistil temer 20 rôznych porušení zákonov v lokalite, kde je piaty, teda najprísnejší stupeň ochrany prírody v Tatranskom národnom parku (TANAP).



V súvislosti s týmto prípadom má podozrenie na spáchanie viacerých trestných činov a stavbu označil za "najdrahší záhradný domček". Za zvláštne tiež považuje fungovanie občianskeho združenia (OZ) Les, ktorého štatutárnym zástupcom je Pavol Majko, súčasný riaditeľ Správy TANAP. "Na túto drobnú stavbu OZ získalo 50.000 eur bez väčšej kontroly, stačil opis zámeru, a len 10.000 eur išlo na búracie práce. Hlavný problém je v tom, že všetky inštitúcie, ktoré by mali kontrolovať daný proces, zlyhali," skonštatoval.



Ide mu o to, aby generálny prokurátor skontroloval proces dodržiavania právnych noriem. "Na to, aby niekto získal dotáciu z envirofondu, netreba žiadnu hlbšiu kontrolu, stačil opis zámeru, jedna faktúra firme, ktorá všetko zabezpečila," uviedol. Je podľa neho otázne, či sa vôbec uskutočnilo VO a na čo konkrétne boli finančné prostriedky použité. Táto rehabilitačná stanica podľa Bednára tri roky neplní svoju funkciu. Dodal, že OZ Les získalo dotácie v celkovej výške viac ako 300.000 eur, pričom podľa neho ide o organizáciu, ktorá má len virtuálne sídlo.



V zverejnenom podnete opisuje prednosta jednotlivé možné zlyhania a právne chyby v konaní viacerých inštitúcií a osôb, medzi nimi hlavne Environmentálneho fondu, Ministerstva životného prostredia SR, mesta Vysoké Tatry a bývalého správcu nehnuteľnosti Štátnych lesov TANAP.