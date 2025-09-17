Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Okresný súd B. Bystrica sa dočasne presťahoval na nové adresy

Ilustračná snímka Foto: TASR

Pre rekonštrukciu hlavnej budovy banskobystrického okresného súdu sa viaceré oddelenia súdu presťahovali na nové dočasné adresy.

Autor TASR
Banská Bystrica 17. septembra (TASR) – Časť Okresného súdu Banská Bystrica sa dočasne presťahovala do náhradných priestorov. Dôvodom je rekonštrukcia hlavnej budovy súdu na ulici Skuteckého 28. Súd preto verejnosť žiada o mimoriadnu pozornosť pri predvolaniach na pojednávania. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.

Pre rekonštrukciu hlavnej budovy banskobystrického okresného súdu sa viaceré oddelenia súdu presťahovali na nové dočasné adresy. Časť správy súdu a rodinnoprávne oddelenie sídli na Robotníckej 6 v budove Správneho súdu v Banskej Bystrici. Trestnoprávne oddelenie bolo presťahované na Skuteckého 7 do budovy krajského súdu, občianskoprávne oddelenie na Zvolenskú cestu 14. Obchodnoprávne oddelenie dočasne sídli v prístavbe budovy na Skuteckého 28.

Informačné centrum banskobystrického okresného súdu bolo umiestnené v budove oddelenia upomínacieho a exekučného konania na Zvolenskej ceste 14, kde sa nachádza aj jedna z podateľní. Druhá podateľňa je v prístavbe budovy na Skuteckého 28.

„V tejto súvislosti žiadame verejnosť, aby venovala mimoriadnu pozornosť predvolaniam na súdne pojednávania. Miesto pojednávania môže byť odlišné od doterajšieho sídla súdu,“ uviedla Uhrovičová s tým, že aktuálne informácie o rozmiestnení jednotlivých oddelení súdu sú zverejnené aj na webovej stránke.
