Okresný súd Bratislava I zatiaľ nevytýčil termín procesu v kauze Iris

Na archívnej snímke obžalovaný v kauze IRIS - zariadenia pre seniorov Ivan B. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 4. januára (TASR) - Okresný súd (OS) Bratislava I v kauze zariadenia pre seniorov Iris zatiaľ, po tom čo sa zmenil zákonný sudca, nevytýčil nový termín pojednávania a obžalovaný falošný lekár Ivan B. je naďalej stíhaný na slobode.V kauze po zmene sudcu aj po vytýčení termínu procesu musí nastať dokazovanie nanovo.sprostredkoval odpoveď sudcu OS Bratislava I Branislava Harabina hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.Ivan B. je od polovice augusta 2020 stíhaný na slobode. Rozhodol o tom KS v Bratislave, ktorý skonštatoval i rozsiahle prieťahy v konaní. KS ho prepustil na slobodu bez náhrad väzby, tak ako to predtým navrhoval nižší súd. OS Bratislava I koncom júla rozhodol tak, že prepustil Ivana B. z väzby na slobodu s povinnosťami a obmedzeniami, a to pravidelne sa dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi v lehote ním určenej, uložil mu zákaz vycestovať počas trvania predmetného trestného stíhania z územia SR, nariadil mu kontrolu uložených obmedzení a povinností technickými prostriedkami.Celú kauzu skomplikovalo, že pôvodný sudca Roland Kemény je dlhodobo práceneschopný a jeho prípady sa prerozdeľovali medzi ďalších sudcov. Z dôvodu práceneschopnosti sa nekonalo v prípade viac ako pol roka.Spoluobžalovaná Vanessa P. urobila v októbri 2019 pred samosudcom vyhlásenie o vine. Uviedla, že o podávaní liekov rozhodoval Ivan B., ktorého videla zavádzať pacientom kanylu. Taktiež, že do zariadenia vodil osoby, ktoré tam neboli zamestnané a ani hospitalizované. Priznala tiež, že v zariadení užívali drogy a konzumovali alkohol ona, Ivan B. i ďalšie osoby.Príbuzní klientov uviedli, že si mysleli, že Ivan B. je lekár, lebo tak vystupoval a aj ho tak všetci v zariadení oslovovali. Niektorí uviedli, že ich rodinných príbuzných priväzovali, aby nechodili po zariadení, a že ich aj bili. Ivan B. mal zároveň kontaktovať osoby s cieľom sexuálneho styku za finančnú odmenu. Poškodeným mal zatajiť, že má potvrdenú infekciu vírusom HIV.Obaja sú obžalovaní zo zločinu poškodzovania zdravia a Ivan B. aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. V zariadení mali klientom indikovať a podávať lieky a liečivá intravenózne, intramuskulárne vo forme tabliet a kvapiek. To aj napriek tomu, že na to nemali predpísanú odbornú spôsobilosť. Mohlo tak dôjsť k ohrozeniu zdravia až k smrti klientov. V zariadení zomrelo viacero pacientov a niektorých z nich exhumovali. Veľa pacientov sa však spopolnilo.