Okresný súd Bratislava preskúmal rozhodnutie výstavby Green Parku

Bratislava 15. novembra (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, už preskúmal rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a jeho dôvody, pre ktoré rezort, ako dovolací orgán, zrušil územné rozhodnutie k rozsiahlemu developerskému projektu Green Park v blízkosti Sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke a vrátil celú vec na opätovné prerokovanie. Pre TASR to uviedol tlačový odbor ministerstva vnútra, pod ktoré okresné úrady spadajú.



"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, je povinný po kompletnom preskúmaní a posúdení spisového materiálu týkajúceho sa danej veci postupovať v zmysle právneho názoru odvolacieho orgánu a v súlade so zákonom. Pričom o jednotlivých procesných úkonoch, ktoré v súčasnosti nie je možné prejudikovať, budú zákonným spôsobom účastníci konania informovaní," priblížil rezort vnútra.



Úrad poznamenal, že podľa správneho poriadku je správny orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu. "Tunajší úrad je povinný po dôkladnom posúdení danej veci, a to aj vo väzbe na právny názor ministerstva, ktorým je tunajší úrad kasačne viazaný, postupovať v zmysle právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí ministerstva a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi," poznamenal tlačový odbor ministerstva. Na otázku, či v danej veci bude opätovne rozhodovať OÚ Bratislava, alebo spis prenechá príslušnému stavebnému úradu v Petržalke, úrad uviedol, že "keďže bola uvedená skutočnosť taktiež namietaná v rozhodnutí odvolacieho orgánu, uvedené vyplynie až z nového prejednania."



"Spoločnosť Grafobal Group momentálne analyzuje možnosti ďalšieho postupu. Keďže ide o proces, ktorý je v štádiu riešenia, nebude sa spoločnosť nateraz k danej problematike vyjadrovať," skonštatoval pre TASR Peter Kresánek, hovorca spoločnosti Grafobal Group, za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Ako investor sa pri stavbe Green Parku uvádza spoločnosť RV Development 3.



Územné konanie v prípade tohto developerského projektu bolo v réžii OÚ Bratislava po tom, ako mestská časť Petržalka ešte za bývalého vedenia požiadala OÚ o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Územné rozhodnutie vydal OÚ Bratislava vlani, v lete 2020 ho MDV SR ako odvolací orgán zrušilo. V rozhodnutí sa okrem iného uvádza, že okresný úrad vydal napadnuté rozhodnutie bez záväzného stanoviska hlavného mesta, cestného správneho orgánu, orgánu ochrany prírody a krajiny a mestskej časti, nezistil súlad stavu s platným územným plánom mesta a nerešpektovalo sa ani záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. Postup okresného úradu preto považuje za účelový.



Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt, či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.