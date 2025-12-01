< sekcia Regióny
Okresný súd Nitra vydal neodkladné opatrenie v spore o akcie PKF
Súd v opatrení zakázal nakladanie s viac ako 2000 kusmi akcií PKF.
Autor TASR
Nitra 1. decembra (TASR) - Okresný súd Nitra vydal neodkladné opatrenie v súdnom spore týkajúcom sa vlastníctva akcií spoločnosti Prvá Komunálna Finančná (PKF). Tá cez spoločnosť Slovak Tourism (ST) bola vlastníkom známeho Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove neďaleko Nitry.
Súd v opatrení zakázal nakladanie s viac ako 2000 kusmi akcií PKF. Do sporu o akcie PKF pred časom vstúpil zakladateľ spoločnosti Emil Mucha, ktorý vo februári 2023 podal na Okresný súd Nitra žalobu o určenie vlastníctva. Žalovanou stranou je podnikateľ Dušan Kuča. Mucha sa v žalobe domáha, aby súd vydal rozsudok, podľa ktorého je vlastníkom približne 94,5-percentného balíka akcií PKF v hodnote viac ako 67 milióna eur. Tie mal Mucha predať Kučovi ešte v roku 2016. Ako však vo svojej žalobe uvádza, peniaze za akcie nikdy nedostal, preto žiada ich vrátenie.
Jeho odporca Dušan Kuča prostredníctvom svojho právneho zástupcu už pred časom pre TASR uviedol, že prevody akcií, ktoré súvisia s Thermalparkom Nitrava v Poľnom Kesove, sú v súlade zo zákonom.
Vyhlásenie rozsudku Okresného súdu Nitra a rozhodnutie o akciách PKF sa očakávalo už na pojednávaní 18. novembra 2025. Pre práceneschopnosť advokáta žalovaného však bolo odročené na pondelok 8. decembra, keď sa budú čítať záverečné reči a následne má byť vynesený rozsudok o vlastníctve akcií PKF.
