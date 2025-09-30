< sekcia Regióny
Okresný súd Prešov uložil obci Torysa zdržať sa zbúrania obydlia
Rozhodnutie súdu nie je právoplatné.
Autor TASR
Prešov 30. septembra (TASR) - Okresný súd (OS) Prešov uložil uznesením 17. septembra obci Torysa zdržať sa odstránenia stavby - obydlia žalobkyne v obci. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
„Zároveň súd poučil žalovaného o možnosti domáhať sa súdnej ochrany podaním žaloby vo veci samej ako žalobca vo vzťahu k fyzickej osobe - v postavení žalovanej (žalobkyni v predmetnom konaní) o vypratanie nehnuteľností. Súd zároveň v predmetnom konaní vyslovil nárok žalobkyne na náhradu trov konania v rozsahu 100 percent, o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia,“ uviedla Petrufová.
Odstránenie stavby, obydlia žalobkyne, v danom prípade súd prvej inštancie považuje podľa Petrufovej v rozpore s dobrými mravmi pri zohľadnení špecifík konkrétnej veci.
„Súd prihliadol na fakt, že odporca desaťročia toleroval existenciu stavieb minoritného obyvateľstva na predmetných pozemkoch a zohľadnil ďalej sociálny aspekt na strane žalobkyne, ktorá spolu s osobami, žijúcimi s ňou v spoločnej domácnosti, doslova prežíva za viac ako zložitých okolností, pričom nevyhovením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia by došlo k ohrozeniu už i tak krehkých životných podmienok žalobkyne a jej rodiny,“ vysvetlila Petrufová.
Bezplatné právne zastupovanie žalobkyni sprostredkovala Poradňa pre občianske a ľudské práva v rámci jej programu strategického vedenia súdnych sporov. Podľa senior právničky poradne Michaly Cilli ide o ide o prelomové rozhodnutie, prvý prípad na Slovensku, keď súd takto ochránil obydlie ohrozené demoláciou zo strany samosprávy. Poradňa zároveň pripomína, že samosprávy aj štát majú k dispozícii iné riešenia než likvidáciu obydlí, napríklad usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, podporu legalizácie existujúcich stavieb či výstavbu sociálneho bývania.
