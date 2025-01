Okresný súd Prievidza by mal vyhlásiť rozsudok v kauze výbuchu v bani

Prievidza 9. januára (TASR) - Okresný súd (OS) Prievidza by mal vyhlásiť rozsudok v kauze tragického výbuchu v bani v Handlovej, ktorý si v roku 2009 vyžiadal 20 životov, vo februári. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu Krajského súdu v Trenčíne Romana Tarabusa pre TASR.



"Hlavné pojednávanie je vytýčené na 5. februára," konkretizoval Tarabus.



Vyhlásenie rozsudku oddialila námietka zaujatosti, ktorú voči sudcovi podali dvaja obžalovaní Jozef T. a Dalibor R. Senát Krajského súdu v Trenčíne na neverejnom zasadnutí 7. novembra 2024 sťažnosť obžalovaných zamietol, pretože podľa neho nie je dôvodná.



Rozhodnutie v kauze tragického výbuchu plánoval samosudca OS Prievidza vyhlásiť koncom júna minulého roka. Počas dvoch rôznych dní, keď bolo pojednávanie, však nahlásili na súdoch na Slovensku bombu. Samosudca tak odročil pojednávanie na neurčito.



OS v Prievidzi sa kauzou tragického výbuchu zaoberá po tretí raz. Krajský súd v Trenčíne o tom rozhodol v marci 2023 na neverejnom zasadnutí. Rozsudok OS z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Okrem iného navrhol, že ak súd obžalovaných uzná opäť za vinných, mal by zvážiť mimoriadne zníženie trestov. Obhajoba vinu obžalovaných naďalej odmieta.



Samosudca OS v Prievidzi uznal vo februári 2020 troch obžalovaných za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. a Daliborovi R. uložil niekoľkoročné tresty odňatia slobody, ako i zákaz činnosti v ich odboroch. Kauzou sa zaoberal po tom, ako odvolací súd v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok z mája 2015.



Výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Udalosť je najväčším banským nešťastím v novodobej histórii Slovenska.