Okresný súd Trnava vzal obvineného futbalového trénera do väzby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Futbalová škola mládeže Tomáša V. vo svojom stanovisku uviedla, že s obvineným ukončila spoluprácu a ďalej sa nepodieľa na činnosti klubu.

Autor TASR
Trnava 12. marca (TASR) - Okresný súd Trnava vzal obvineného trénera z futbalovej školy mládeže pôsobiacej v trnavskom regióne do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnosti obvineného rozhodne Krajský súd v Trnave. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa trnavských súdov Jana Kondákorová.

„Sudkyňa Okresného súdu Trnava rozhodla o vzatí obvineného do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti a zároveň, že bude pôsobiť na svedkov,“ priblížila hovorkyňa. Okresný súd rozhodol o vzatí obvineného do väzby v stredu (11. 3.).

Na prípad upozornila TV Markíza, podľa ktorej čelí muž obvineniu zo sexuálneho zneužívania a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Futbalová škola mládeže Tomáša V. vo svojom stanovisku uviedla, že s obvineným ukončila spoluprácu a ďalej sa nepodieľa na činnosti klubu.
.

