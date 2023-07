Okresný súd v Nitre vyhlásil konkurz na majetok FC Nitra

Nitra 21. júla (TASR) - Okresný súd v Nitre vyhlásil konkurz na majetok dlžníka FC Nitra, a. s. Ustanovil správkyňu konkurznej podstaty, ktorou je Michaela Vadkerti, a zároveň začína hlavné insolvenčné konanie. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.



Uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 17. júla, od 18. júla sa preto konkurz považuje za vyhlásený a vykonateľný, konštatuje správkyňa konkurznej podstaty vo svojom liste pre Nitriansku investičnú, ktorá je vlastníkom futbalového štadióna na Jesenského ulici. Zároveň uviedla, že nebude pokračovať v žiadnej z činností súvisiacich s podnikateľskou činnosťou úpadcu FC Nitra.



Správkyňa konkurznej podstaty vo svojej záverečnej správe o majetnosti dlžníka konštatovala, že konkurz mal byť zo strany samotného FC Nitra, a. s., podaný už pred desiatimi rokmi. Po preštudovaní uložených účtovných závierok v Registri účtovných závierok je nepochybné, že dlžník FC Nitra bol predlžený počas posledných desiatich rokov jeho existencie. Z toho vyplýva, že hodnota jeho majetku bola neustále nižšia ako hodnota jeho záväzkov, čo zakladalo povinným osobám podať návrh na vyhlásenie konkurzu.



Vyhlásením konkurzu zanikla aj nájomná zmluva pre FC Nitra o prenájme futbalového štadióna a vedľajších hracích plôch. Platnú nájomnú zmluvu na štadión tak k dnešnému dňu majú kluby ČFK Nitra, AC Nitra a TJ Slovan Chrenová, konštatoval konateľ Nitrianskej investičnej Marek Šesták.



Rodičia mládežníckych hráčov, ktorí sú aj po vyhlásení konkurzu hráčmi klubu, môžu do piatka zrealizovať prestupy bez obmedzenia, a to bez súhlasu FC Nitra, avšak vznikne nárok FC Nitra na odstupné za amatéra. Od soboty 22. júla môžu požiadať o prestup, s ktorým musí FC Nitra súhlasiť, pričom vznikne taktiež nárok na odstupné, uviedol Slovenský futbalový zväz.