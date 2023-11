Okresný súd rozhodol v prípade segregácie rómskych detí v ZŠ v Terni

Prešov 6. novembra (TASR) - Okresný súd (OS) v Prešove v pondelok rozhodol v prípade segregácie rómskych detí v základnej škole (ZŠ) v obci Terňa. Konštatoval nepriamu diskrimináciu a uložil žalovaným odstránenie stavu. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Prešove Ivana Petrufová, rozsudok nie je právoplatný. Aktuálne je vec v štádiu písomného vyhotovenia vyhláseného rozhodnutia.



"Súd konštatoval nepriamu diskrimináciu neprijatím účinných opatrení na zabránenie diskriminácie detí rómskeho pôvodu z obce Malý Slivník v prístupe k vzdelávaniu vytvorením spoločného školského obvodu s obcou Terňa. Malo to za následok, že túto školu navštevoval väčší počet žiakov rómskeho pôvodu, a preto škola nemala vytvorené podmienky na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania," uviedla Petrufová.



Súd zároveň rozhodol, že žalovaní do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozsudku sú povinní vypracovať plán na odstránenie protiprávneho stavu a zrealizovať ho do dvoch rokov.



Antidiskriminačnú verejnú žalobu mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva podala proti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a právnemu predchodcovi Regionálneho úradu školskej správy v Prešove v januári 2016. Ako TASR informoval koordinátor poradne Štefan Ivanco, v súdnom spore namietali, že žalované štátne orgány nielenže škole neposkytli potrebnú podporu, ale ešte ju svojimi rozhodnutiami o určení školských obvodov a nečinnosťou postavili do situácie, keď pre nedostatok kapacít musela začať vzdelávať časť detí v rómskych triedach aj na druhej zmene.



"Na súde sme sa domáhali toho, aby súd žalované štátne inštitúcie zaviazal k prijatiu účinných opatrení, ktoré protiprávny stav na škole odstránia a do budúcna segregácii zabránia. OS v Prešove vo februári 2019 svojím rozsudkom našu žalobu zamietol. Jeho rozsudok následne KS v Prešove z augusta 2020 v celom rozsahu potvrdil," vysvetlil Ivanco.



Proti rozsudku KS podali dovolanie na Najvyšší súd SR. "Ten svojím uznesením z marca 2023 zrušil rozsudky krajského a OS a vec opätovne vrátil OS na ďalšie konanie a rozhodnutie," doplnil Ivanco.



"Je to ďalší zo série rozsudkov, ktoré potvrdzujú zodpovednosť štátnych inštitúcií vrátane ministerstva školstva za diskrimináciu rómskych detí v slovenskom školstve. Vytvára na ne ďalší dôležitý právny tlak, aby prijímali účinné opatrenia na potieranie segregácie rómskych detí vo vzdelávaní," dodala právna zástupkyňa poradne Vanda Durbáková.