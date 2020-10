Okresný súd v Prievidzi dočasne povedie jeho podpredsedníčka

Prievidza 1. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti SR by malo začať s procesom výberového konania na nového predsedu Okresného súdu (OS) v Prievidzi v najbližších dňoch. Ten by mal nahradiť dlhoročného predsedu súdu Roberta Šorla, ktorého v stredu (30. 9.) prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie sudcu Ústavného súdu SR.



"Výberové konanie bude predložené na podpis pani ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej v najbližších dňoch," uviedol vo štvrtok pre TASR hovorca rezortu Peter Bubla.



Prievidzský OS v zmysle zákona o súdoch dočasne povedie jeho podpredsedníčka Noema Turanovičová. Šorl zastával funkciu predsedu prievidzského súdu od roku 2012. Sudcom OS v Prievidzi sa stal v roku 2007.