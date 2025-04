Okresný súd v Spišskej Novej Vsi zrekonštruujú

Spišská Nová Ves 10. apríla (TASR) - Budovu Okresného súdu (OS) v Spišskej Novej Vsi zrekonštruujú. Nedávno sa začal proces verejného obstarávania, pričom termín podávania žiadostí je do 28. apríla. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predseda OS Radoslav Rusnák pre TASR potvrdil, že projekt financujú z Plánu obnovy a odolnosti. Termín začiatku prác bude podľa neho známy až po výsledku verejnej súťaže. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 1,87 milióna eur. Hlavným cieľom obnovy je zníženie energetickej náročnosti budovy a tiež dokončenie priestorov v hornej časti stavby.



Modernizácia objektu zhŕňa zateplenie, výmenu strechy a všetkých jestvujúcich výplňových konštrukcií v obvodovom plášti a súčasťou okien budú aj exteriérové žalúzie. „Na úrovni prvého nadzemného podlažia dôjde k zmene priestorov vrátnice a hlavného vstupného schodiska. Na úrovni druhého a tretieho nadzemného podlažia sa pristúpi k vybúraniu niektorých deliacich priečok medzi kanceláriami a následne vznikne jedna väčšia. K radikálnejšiemu riešeniu dôjde na štvrtom podlaží, kde budú vybúrané všetky ľahké deliace priečky medzi kanceláriami. Zanikne tak jestvujúce zádverie a vytvoria sa nové otvory smerom do hlavnej chodby. Doteraz nedokončené kancelárie sa rozdelia na polovice a vzniknú dva samostatné priestory s vlastným vstupom,“ priblížil Rusnák. Na piatom podlaží bude rovnaký princíp dispozície ako v nižších častiach budovy. Vytvorí sa tam tiež veľkopriestorová zasadacia miestnosť s prepojením na terasu.



V rámci prvkov zelenej energie sa hlavný zdroj vykurovania budovy zmení z doterajšej plynovej kotolne na tepelné čerpadlá systém vzduch - voda. V rámci vodozádržných opatrení sa realizujú aj extenzívne vegetačné strechy a dažďová záhrada.



„Modernizácia prinesie zníženie energetickej náročnosti budovy súdu. Úprava dispozície objektu prinesie komfortnejšie kancelárske priestory pre zamestnancov a úprava priestorov vrátnice a hlavného vstupného schodiska zase väčší komfort pre verejnosť,“ podotkol Rusnák.



Budovu na Starej ceste v Spišskej Novej Vsi postavili ešte v roku 1970, pričom pôvodným majiteľom bol miestny štátny podnik Želba. Posledná významnejšia obnova stavby bola v roku 1997, kedy ju zároveň dali do užívania OS.