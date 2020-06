Okresný súd v Humennom svoju činnosť riadne vykonáva

Humenné 29. júna (TASR) – Okresný súd (OS) v Humennom aktuálne svoju činnosť vykonáva riadne, v zmysle rozvrhu práce a za dodržiavania mimoriadnych opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Verejnosť nemá dôvod odhlasovať sa z pojednávaní. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že na OS Humenné zaznamenávajú rušenie pojednávaní od minulej stredy (24. 6.), keď sa medializovala informácia o kontakte jedného zo zamestnancov s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19.



"V priestoroch súdu pozitívne testovaná osoba ani nebola," povedala s tým, že väčšina zamestnancov, ktorí minulý týždeň nastúpili do preventívnej domácej karantény, sú opäť na pracovisku, ďalší si čerpajú vopred naplánované dovolenky. Bližšie okolnosti o zdravotnom stave zamestnancov súdu z dôvodu ochrany osobných údajov nešpecifikovala.



Režim naplánovaných pojednávaní podľa nej neovplyvnila ani absencia viacerých zamestnancov. Výnimkou sú len pojednávania vo veciach, na ktorých osobne participovali zamestnanci v dobrovoľnej domácej karanténe. Zastupujúci sudcovia rozhodli o zrušení takýchto pojednávaní konaných do 3. júla.



Petrufová pripomína, že účastníkov súdnych konaní a verejnosť naďalej pri vstupe do budovy OS monitorujú členovia justičnej stráže a musia sa podrobiť meraniu telesnej teploty. Do priestorov súdu môžu vstupovať len po dezinfekcii rúk dezinfekčným gélovým čističom a s prekrytím horných dýchacích ciest. "OS Humenné navyše vykonal v závere minulého týždňa celkovú cielenú plošnú dezinfekciu svojho sídla za využitia špeciálnych antibakteriálnych čističov na plochy," uzavrela s tým, že použité dezinfekčné prostriedky pochádzali zo štátnych hmotných rezerv.