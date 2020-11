Okresný súd vo Svidníku prerušil činnosť z dôvodu výskytu COVID-19

Svidník 23. novembra (TASR) – Okresný súd (OS) vo Svidníku prerušil na základe odporúčania hygienikov svoju činnosť. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 u zamestnancov a ďalším bola nariadená domáca karanténa.



"Boli zrušené všetky na toto obdobie nariadené súdne pojednávania a bola pozastavená činnosť podateľne, informačného centra a súdnych kancelárií. Prijaté opatrenia platia od piatka (20. 11.) do stredy (25. 11.). Účastníkov súdnych konaní a verejnosť z uvedených dôvodov prosíme tieto dni o uprednostnenie elektronickej alebo písomnej komunikácie so súdom," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Prešove Ivana Petrufová.



Ako povedala, OS Svidník aktuálne vykonal celkovú cielenú plošnú dezinfekciu svojho sídla za využitia špeciálnych antibakteriálnych čističov na plochy.



Súd riadiac sa odporúčaniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Svidníku a opatreniami hlavného hygienika SR po ukončení nevyhnutného obdobia plynule nadviaže a bude riadne pokračovať vo svojej činnosti v zmysle rozvrhu práce na rok 2020, za dodržiavania platných mimoriadnych opatrení.



"So vzniknutou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami platiacimi aktuálne pre OS Svidník je uzrozumené vedenie KS v Prešove a generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR," dodala Petrufová.