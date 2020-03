Okresný súd zastavil stíhanie jedného z Rómov v kauze policajnej razie

Košice 5. marca (TASR) – Okresný súd Košice I zastavil trestné stíhanie voči Leonardovi H., jednému zo šiestich Rómov, ktorí boli obžalovaní z prečinu krivého obvinenia v kauze policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Vyplýva to z uznesenia súdu z 2. marca, ktoré TASR vo štvrtok poskytla Lýdia Šuchová z občianskeho združenia Equity. Voči rozhodnutiu sudcu môže ešte prokurátor podať sťažnosť.



Šiesti Rómovia vypovedali, že ich policajti bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah z 19. júna 2013 preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne Rómov, pôvodne v pozícii poškodených, obžalovala z trestného činu. Tí vinu odmietajú a celý proces vnímajú ako nespravodlivý.



Súd v odôvodnení rozhodnutia v prípade Leonarda H. zohľadnil viaceré porušenia práv, problém bol už počas prípravného konania, pretože vznikla pochybnosť o ovládaní slovenského jazyka obžalovaného na dostatočnej úrovni, aby porozumel všetkému, čo sa ho týka. Ťažisko zodpovednosti za posúdenie schopnosti osoby komunikovať v jazyku konania sa pritom prenáša na orgán, ktorý vykonáva úkon trestného konania. To znamená, že aj v prípade, že obžalovaný vyhlási, že jazyk dostatočne ovláda, je na zodpovednom orgáne, ako o jeho jazykových schopnostiach rozhodne. Je však potrebné, aby zohľadnil práva obžalovaného na spravodlivý súdny proces, ktorý nemôže byť garantovaný, ak sa nerealizuje v jazyku, ktorému obžalovaný rozumie. V danom prípade boli o tom jasné pochybnosti, a to ešte v inšpekčnom konaní. Podľa odôvodnenia súdu je preto obžaloba neopodstatnená a postavenie obžalovaného je ďalej neudržateľné. "Jediným logickým a zároveň možným postupom je teda zastavenie trestného stíhania, pretože nie je možné ďalej zaťažovať obvineného nedôvodnou obžalobou a súd nemôže pripustiť, aby tento bol bezdôvodne vystavený procedurálnemu súdnemu konaniu," uviedol samosudca Ľuboš Vereš.



K rozhodnutiu súdu sa vyjadrila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. "Vývoj prípadu razie v Moldave nad Bodvou neustále sledujeme. Verím, že právo na spravodlivý proces bude zohľadnené v konaniach so všetkými obeťami, ktoré boli obvinené a obžalované z krivých výpovedí," konštatovala.