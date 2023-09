Okresný súd Žilina kúpil dve administratívne budovy

Žilina 27. septembra (TASR) - Okresný súd (OS) Žilina kúpil dve administratívne budovy na Murgašovej a Hurbanovej ulici od spoločnosti Reinoo Rent Žilina za celkovú sumu 14,45 milióna eur. Vyplýva to z informácií v centrálnom registri zmlúv.



Podľa hovorkyne Krajského súdu (KS) v Žiline Anny Dudovej Záborskej sú doterajšie priestory OS nepostačujúce. "V súvislosti s rastúcimi nárokmi na agendy pribúdali od roku 2006 aj počty sudcov a zamestnancov, sedenie v kanceláriách je neúnosné a sudcovia musia zdieľať spoločne pojednávacie miestnosti," uviedla.



Doplnila, že žilinskému OS pribudla celoslovenská agenda Register partnerov verejného sektora (RPVS). "Sídli v zakúpenom nepostačujúcom a nevyhovujúcom 'domčeku' vo dvore súdu, ktorý patril fyzickej osobe. Súdu pribudla celoslovenská agenda v Obchodnom registri SR - zjednodušený zápis určitých s. r. o. V rámci Súdnej mapy súdu pribudli pracovná a obchodno-právna agenda z celého obvodu KS v Žiline. Pôvodne pracovné spory vybavoval OS Ružomberok a obchodné spory vybavovali všetky súdy v obvode," konkretizovala hovorkyňa.



Podotkla, že OS v sídle kraja rieši niektoré agendy ako jediný súd v obvode kraja (niektoré trestné veci, zmenky, konkurzy, OR SR, oddlženie, reštrukturalizácia) a niektoré agendy rieši pre viac obvodov krajských súdov (reštrukturalizácia...).



RPVS a zjednodušený zápis niektorých s. r. o. je v Žiline, preto je podľa nej veľký predpoklad, že budúci jediný a centrálny elektronický register bude tiež v Žiline. "Prebieha verejné obstarávanie na nový softvér, po jeho skončení bude možná legislatívna úprava počas jedného až dvoch rokov," priblížila Dudová Záborská.



Časť zamestnancov OS, spisov a veľká časť archívnych spisov je v súkromných prenajatých priestoroch. "OS Žilina sa zlúčil s pôvodným OS Čadca, kde zostalo pracovisko. Pokiaľ bude výhodnejšie, aby niektoré úseky činnosti boli koncentrované v Žiline, zatiaľ nie je na to dostatok priestorov. Jedno súdne oddelenie súd preložil do Žiliny s tým, že bude tu fungovať len v provizórnych podmienkach," ozrejmila.



OS nemá doposiaľ dostatok parkovacích miest a pre účastníkov žiadne. Telesne hendikepovaných riešia od prípadu k prípadu. "Po presťahovaní do nových priestorov bude dostatočná kapacita na dobrý a efektívny výkon súdnictva s doterajšími kompetenciami. Aktuálne - pred rekonštrukciou a úpravami - nevieme presne povedať, aká bude rezerva pre centrálny OR SR a prípadné pracovisko v Čadci," uzavrela hovorkyňa KS.