Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Regióny

Okresný súd Žilina sa v júni presťahuje, prevádzka súdu bude obmedzená

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

OS Žilina kúpil dve administratívne budovy na Murgašovej a Hurbanovej ulici o spoločnosti Reinoo Rent Žilina v roku 2023 za celkovú sumu 14,45 milióna eur.

Autor TASR
Žilina 4. júna (TASR) - Okresný súd (OS) Žilina čaká v priebehu mesiaca jún sťahovanie z Hviezdoslavovej ulice do nových priestorov na Murgašovej ulici, čo prinesie aj obmedzenie prevádzky súdu. Informovalo o tom Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR na svojej internetovej stránke.

Rezort spravodlivosti doplnil, že nove sídlo OS Žilina bude na adrese Murgašova 243/2. „Prevádzka súdu bude obmedzená v trvaní maximálne 30 dní,“ dodalo ministerstvo.

OS Žilina kúpil dve administratívne budovy na Murgašovej a Hurbanovej ulici o spoločnosti Reinoo Rent Žilina v roku 2023 za celkovú sumu 14,45 milióna eur. Nákup nehnuteľností zdôvodnil nepostačujúcimi doterajšími priestormi súdu pre zvyšujúci sa počet sudcov a zamestnancov v súvislosti s rastúcimi nárokmi na agendy. Súdu navyše pribudla celoslovenská agenda Register partnerov verejného sektora.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka