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Okresný súd Žilina sa v júni presťahuje, prevádzka súdu bude obmedzená
OS Žilina kúpil dve administratívne budovy na Murgašovej a Hurbanovej ulici o spoločnosti Reinoo Rent Žilina v roku 2023 za celkovú sumu 14,45 milióna eur.
Autor TASR
Žilina 4. júna (TASR) - Okresný súd (OS) Žilina čaká v priebehu mesiaca jún sťahovanie z Hviezdoslavovej ulice do nových priestorov na Murgašovej ulici, čo prinesie aj obmedzenie prevádzky súdu. Informovalo o tom Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR na svojej internetovej stránke.
Rezort spravodlivosti doplnil, že nove sídlo OS Žilina bude na adrese Murgašova 243/2. „Prevádzka súdu bude obmedzená v trvaní maximálne 30 dní,“ dodalo ministerstvo.
OS Žilina kúpil dve administratívne budovy na Murgašovej a Hurbanovej ulici o spoločnosti Reinoo Rent Žilina v roku 2023 za celkovú sumu 14,45 milióna eur. Nákup nehnuteľností zdôvodnil nepostačujúcimi doterajšími priestormi súdu pre zvyšujúci sa počet sudcov a zamestnancov v súvislosti s rastúcimi nárokmi na agendy. Súdu navyše pribudla celoslovenská agenda Register partnerov verejného sektora.
Rezort spravodlivosti doplnil, že nove sídlo OS Žilina bude na adrese Murgašova 243/2. „Prevádzka súdu bude obmedzená v trvaní maximálne 30 dní,“ dodalo ministerstvo.
OS Žilina kúpil dve administratívne budovy na Murgašovej a Hurbanovej ulici o spoločnosti Reinoo Rent Žilina v roku 2023 za celkovú sumu 14,45 milióna eur. Nákup nehnuteľností zdôvodnil nepostačujúcimi doterajšími priestormi súdu pre zvyšujúci sa počet sudcov a zamestnancov v súvislosti s rastúcimi nárokmi na agendy. Súdu navyše pribudla celoslovenská agenda Register partnerov verejného sektora.