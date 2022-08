Okresný úrad Košice-okolie odvolal zákaz vstupu do lesov

Košice 23. augusta (TASR) - Okresný úrad Košice-okolie v pondelok (22. 8.) odvolal zákaz využívania lesov verejnosťou. Vysvetľuje to tým, že dôvod na jeho vydanie pominul. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré zverejnil na svojej elektronickej úradnej tabuli.



Zákaz vstupu do lesov pre vysoké riziko vzniku požiarov v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt začal v okrese Košice-okolie aj v samotných Košiciach platiť 23. júla. Okresný úrad Košice ho pre okresy Košice I až Košice IV odvolal 10. augusta.