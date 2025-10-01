< sekcia Regióny
Okresný úrad Námestovo povedie Monika Šubjaková
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Novou prednostkou Okresného úradu Námestovo bude od 6. októbra Monika Šubjaková. Na tomto poste nahradí doterajšieho šéfa úradu Róberta Srogončíka. Vyplýva to z materiálu, ktorý na návrh ministerstva vnútra schválila v stredu vláda.
„Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu, že sa naň vzťahuje výnimka z predkladania materiálov na pripomienkové konanie,“ uviedol v dokumente rezort vnútra.
Šubjaková pôsobí podľa jej zverejneného životopisu na okresnom úrade od 90. rokov. Pôsobila na ekonomickom odbore a viedla organizačný odbor. Je absolventkou doktorandského štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave.
