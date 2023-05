Okresný úrad Trenčín zastavil vyvlastňovanie Liečebného domu Machnáč

Trenčianske Teplice 5. mája (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Trenčín zastavil koncom apríla vyvlastňovacie konanie Liečebného domu (LD) Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Informoval o tom riaditeľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara (SJK) Martin Zaiček. TASR to potvrdil aj okresný úrad. Nezisková organizácia považuje rozhodnutie za procesne nesprávne a svojvoľné, podala odvolanie. Ku krokom vyzýva i kompetentné organizácie. OÚ reagoval, že postupoval v súlade so zákonom.



SJK podala návrh na vyvlastnenie Machnáča vo verejnom záujme za finančnú náhradu v septembri 2021. "Sme zarazení postupom OÚ v Trenčíne. Máme za to, že z našej strany boli splnené všetky zákonné požiadavky na riadne ukončenie procesu vyvlastnenia vo verejnom záujme," uviedol Zaiček. Zastavenie procesu považuje SJK podľa neho za procesne nesprávny a svojvoľný krok bez zákonnej opory, voči ktorému sa riadne odvolala.



Predsedníčka Správnej rady SJK Bohunka Koklesová tvrdí, že vyvlastňovací orgán nebol schopný kompetentne obsiahnuť výklad zákona o vyvlastnení, nezákonne ukladal povinnosti SJK a porušil zásady súčinnosti a zásady nezaťažovania účastníkov konania. "Právny zástupca SJK v odvolaní konštatuje aj ďalšie vady správneho orgánu. Nezákonnosť rozhodnutia o zastavení vyvlastňovacieho konania OÚ Trenčín je priam flagrantná," doplnila.



"OÚ Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky vyzval v uvedenom konaní vyvlastňovaného o nový pokus o dohodu s vlastníkmi na základe nového znaleckého posudku, ktorý však vyvlastňovaný nedodal. Na základe uvedeného konanie zastavil," ozrejmil pre TASR prednosta OÚ Trenčín Roman Kozáček. Zdôraznil, že odbor výstavby a bytovej politiky postupoval v súlade so zákonom o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim.



Majiteľ budovy- Keorlen Trade, s. r. o., počas vyvlastňovacieho procesu podľa SJK nezabezpečil vstup do budovy, tá aj naďalej chátra a je devastovaná. Organizácia tvrdí, že Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín tam vykonal pamiatkový dohľad naposledy v roku 2018.



V tejto súvislosti SJK vyzýva pamiatkarov, aby si plnili svoje zákonom uložené povinnosti voči NKP, majiteľa budovy, aby predstavil svoj plán na obnovu pamiatky. Apeluje tiež na Ministerstvo kultúry (MK) SR, aby nebolo pasívne a vykonalo všetky kroky k záchrane pamiatky.



"Zastavením vyvlastňovacieho konania umožnil OÚ Trenčín, aby vlastník previedol stavbu na ďalšiu – nekontaktnú schránkovú firmu. SJK preto vyjadruje vážne obavy o ďalší osud liečebného domu Machnáč, pokiaľ sa príslušné orgány budú naďalej schovávať pred tým, čo je ich zákonným poslaním," dodal Zaiček.