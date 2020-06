Okresný úrad v Čadci bude od 29. júna fungovať v obmedzenom režime

Čadca 26. júna (TASR) – Okresný úrad (OÚ) v Čadci bude v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 fungovať od pondelka 29. júna až do odvolania v obmedzenom režime. Tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR o tom informoval po zasadnutí krízového štábu v okrese Čadca.



Stránkové hodiny budú v pondelok, utorok a piatok od 8.00 h do 11.00 h a v stredu od 13.00 h do 16.00 h. Vo štvrtok bude na OÚ Čadca dezinfekčný deň a jeho pracoviská budú verejnosti nedostupné.



"Vstup na pracoviská OÚ Čadca je možný len s prekrytými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk, návštevníci sú povinní riadiť sa pokynmi supervízora. Verejnosti zároveň odporúčame pred osobnou návštevou úradu uprednostniť elektronické služby a telefonické konzultácie s úradníkmi," uviedol tlačový odbor MV SR.