Okresný úrad v Prešove chce znížiť odtok vody z Domaše

Prešov 23. októbra (TASR) – Okresný úrad (OÚ) v Prešove chce znížiť odtok vody z Domaše. Dôvodom je klesajúca hladina vody z dôvodu klimatických a hydrologických podmienok. Denne sa podľa vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslava Benka znižuje o dva až tri centimetre.



"Súčasný stav vodnej hladiny bol k 22. októbru na úrovni 155,17 metra nad morom. V záujme zmiernenia negatívneho dosahu hydrometeorologickej situácie na výšku hladiny, odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ v Prešove po prerokovaní s dotknutými opätovne pristúpi k nariadeniu mimoriadnej manipulácie na vodnej stavbe (VS) Veľká Domaša, teda k zníženiu zaručeného odtoku. Dôjde k tomu pravdepodobne od 1. novembra 2019 a potrvá to do 30. mája 2020, respektíve do dosiahnutia hladiny na úrovni 158 metrov nad morom," uviedol Benko.



Ako povedal, sú si vedomí, že dlhodobejšie pretrvávajú dni sucha, bez zrážok, preto chcú k tomu pristúpiť zodpovedne a nepodceniť nepriaznivý stav.



"Chceme z našej strany urobiť všetky pozitívne kroky, aby v budúcnosti bola spokojnosť s naším prístupom k VS Veľká Domaša," dodal Benko.