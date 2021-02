Okresný úrad: Výrub pri Novom Štrbskom plese povolil lesný úrad

Vysoké Tatry 25. februára (TASR) - Výrub drevín pri Novom Štrbskom plese povolil príslušný lesný úrad v rámci vyňatia parcely z lesného pôdneho fondu. Pre TASR to ozrejmil vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu (OÚ) Poprad Jozef Slovík s tým, že okresný úrad nie orgánom na povolenie výrubu drevín na lesnom pôdnom fonde. Reagoval tak na upozornenie Správy Tatranského národného parku (TANAP), že sa o výrube 20-metrového ochranného pásma lesa dozvedela až po jeho uskutočnení.



„Samotnému vyňatiu lesného pozemku z plnenia funkcie lesa o výmere 2076 štvorcových metrov a s tým súvisiacemu výrubu drevín predchádzalo schválenie územnoplánovacej dokumentácie obce Štrba, v ktorom bol práve predmetný lesný pozemok určený na výstavbu apartmánových domov,“ uviedol Slovík. Ozrejmil, že do procesu prípravy a schválenia územnoplánovacej dokumentácie Okresný úrad Poprad nevstupuje.



Príslušným orgánom v tejto veci je podľa Slovíka Okresný úrad Prešov. Popradský OÚ do celého procesu vstúpil až v rámci stavebného konania, kde požadoval rešpektovať 20-metrové ochranné pásmo od brehovej čiary Nového Štrbského plesa. Slovík vidí problém v tom, že sa v procese prípravy a schválenia územného plánu obce Štrba obetovalo skoro 2000 štvorcových metrov lesa v prospech výstavby apartmánov, s čím podľa neho súhlasil Okresný úrad Prešov a takisto Správa TANAP-u.



„Ponechanie zvyšku lesného porastu na brehu Nového Štrbského plesa obostavaného apartmánmi považujeme z hľadiska funkčného a taktiež bezpečnostného za neúčelné, pretože takéto zvyšky lesných porastov po vykonaní ťažby sú nestabilné a náchylné na vetrové a kôrovcové kalamity,“ skonštatoval Slovík. Podľa jeho slov v spomínanom 20-metrovom ochrannom pásme je oveľa účelnejšie vysadiť sídelnú, prípadne izolačnú ekologickú zeleň s drevinami príslušného druhového zloženia.



Obec Štrba vydala stavebné povolenie pre stavbu apartmánového hotela LAKE v blízkosti Nového Štrbského plesa v júli 2019. Jeho vydaniu predchádzali stanoviská orgánov ochrany prírody v Poprade a Prešove. Ochranári tvrdia, že Okresný úrad Prešov si vyžiadal ako podklad stanovisko Správy TANAP-u. Tá požadovala rešpektovať 20-metrové ochranné pásmo od brehovej čiary Nového Štrbského plesa, v ktorom sa nachádzal smrekový les. Podľa nej si Okresný úrad Poprad jej stanovisko nevyžiadal a absenciou komunikácie tak došlo k výrubu drevín.



Starosta Štrby Michal Sýkora povedal, že stavebný úrad obce vo svojich rozhodnutiach rešpektoval podmienky Okresného úradu Poprad. Napriek tomu, že OÚ vo svojich stanoviskách neuviedol požiadavku správy o zákaze výrubu stromov, stavebný úrad vo svojich povoleniach určil záväznú podmienku postaviť stavbu minimálne 20 metrov od brehovej čiary.