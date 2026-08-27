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Okresy Lučenec, Revúca, Brezno a Detva dostanú finančnú podporu
V rámci Programu Slovensko podporilo MŽP v okresoch Brezno, Detva, Revúca a Lučenec spolu 38 projektov za takmer 129 miliónov eur.
Autor TASR
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Bratislava/Kriváň 27. augusta (TASR) - Okresy Lučenec, Revúca, Brezno a Detva, na ktoré sa zameriava štvrtkové výjazdové rokovanie vlády, dostanú podporu v ochrane vôd, modernizácii odpadového hospodárstva, energetickej obnove verejných budov či obnove rodinných domov. Investície za takmer 167 miliónov eur smerujú z eurofondov, Modernizačného fondu, plánu obnovy aj Environmentálneho fondu a zo zvýhodnených úverov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Do Banskobystrického kraja prinášame konkrétnu pomoc, ktorá prinesie lepšiu kvalitu života ľudí vďaka investíciám do vodárenskej infraštruktúry, čistejšieho a modernejšieho nakladania s odpadmi, obnovy verejných budov aj lepšej ochrany životného prostredia. Zároveň podporujeme domácnosti pri obnove rodinných domov, aby mali nižšie účty za energie,“ povedal šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).
V rámci Programu Slovensko podporilo MŽP v okresoch Brezno, Detva, Revúca a Lučenec spolu 38 projektov za takmer 129 miliónov eur. Investície smerujú najmä do budovania či modernizácie zberných dvorov, nákupu techniky, obnovy vodárenskej infraštruktúry, vodozádržných opatrení aj riešenia environmentálnych záťaží. „Medzi významné investície patrí sanácia environmentálnej záťaže v obci Predajná za 66 miliónov eur či inovácia a modernizácia úpravne vody v Hriňovej za 40,8 milióna eur,“ dodal rezort.
Z Environmentálneho fondu putuje do štyroch okresov ďalších vyše 10,6 milióna eur. Projekt výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Beňuši získal podporu vyše 2,84 milióna eur, priblížilo MŽP. Pokračovalo, že financie podporia aj modernizáciu verejného osvetlenia v obciach Národného parku Muránska planina, ochranu komunálneho odpadu pred medveďom hnedým či energetickú obnovu kultúrnych domov v Telgárte a Čiernom Balogu a materskej školy v Divíne.
Do regiónu ide aj takmer 3,85 milióna eur z Modernizačného fondu na obnovu štyroch verejných budov. Envirorezort tvrdí, že kompletnou obnovou prejde základná škola v Korytárkach, materská škola v Závadke nad Hronom, obecný úrad v Divíne a šatne športového areálu v Mýte pod Ďumbierom. „Samosprávy v okresoch Lučenec a Brezno navyše využili zvýhodnené úvery z Environmentálneho fondu za vyše 2,25 milióna eur na projekty v oblasti odpadového hospodárstva, kultúry a vodárenskej infraštruktúry,“ doplnil.
Ministerstvo tiež uviedlo, že pomoc smeruje aj priamo domácnostiam. V rámci programu Obnov dom bolo v rámci štandardných výziev aj výziev určených pre rodiny ohrozené energetickou chudobou v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva doteraz vyplatených vyše 21,28 milióna eur na 1620 projektov obnovy rodinných domov.
„Do Banskobystrického kraja prinášame konkrétnu pomoc, ktorá prinesie lepšiu kvalitu života ľudí vďaka investíciám do vodárenskej infraštruktúry, čistejšieho a modernejšieho nakladania s odpadmi, obnovy verejných budov aj lepšej ochrany životného prostredia. Zároveň podporujeme domácnosti pri obnove rodinných domov, aby mali nižšie účty za energie,“ povedal šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).
V rámci Programu Slovensko podporilo MŽP v okresoch Brezno, Detva, Revúca a Lučenec spolu 38 projektov za takmer 129 miliónov eur. Investície smerujú najmä do budovania či modernizácie zberných dvorov, nákupu techniky, obnovy vodárenskej infraštruktúry, vodozádržných opatrení aj riešenia environmentálnych záťaží. „Medzi významné investície patrí sanácia environmentálnej záťaže v obci Predajná za 66 miliónov eur či inovácia a modernizácia úpravne vody v Hriňovej za 40,8 milióna eur,“ dodal rezort.
Z Environmentálneho fondu putuje do štyroch okresov ďalších vyše 10,6 milióna eur. Projekt výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Beňuši získal podporu vyše 2,84 milióna eur, priblížilo MŽP. Pokračovalo, že financie podporia aj modernizáciu verejného osvetlenia v obciach Národného parku Muránska planina, ochranu komunálneho odpadu pred medveďom hnedým či energetickú obnovu kultúrnych domov v Telgárte a Čiernom Balogu a materskej školy v Divíne.
Do regiónu ide aj takmer 3,85 milióna eur z Modernizačného fondu na obnovu štyroch verejných budov. Envirorezort tvrdí, že kompletnou obnovou prejde základná škola v Korytárkach, materská škola v Závadke nad Hronom, obecný úrad v Divíne a šatne športového areálu v Mýte pod Ďumbierom. „Samosprávy v okresoch Lučenec a Brezno navyše využili zvýhodnené úvery z Environmentálneho fondu za vyše 2,25 milióna eur na projekty v oblasti odpadového hospodárstva, kultúry a vodárenskej infraštruktúry,“ doplnil.
Ministerstvo tiež uviedlo, že pomoc smeruje aj priamo domácnostiam. V rámci programu Obnov dom bolo v rámci štandardných výziev aj výziev určených pre rodiny ohrozené energetickou chudobou v okresoch Lučenec, Revúca, Brezno a Detva doteraz vyplatených vyše 21,28 milióna eur na 1620 projektov obnovy rodinných domov.