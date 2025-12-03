< sekcia Regióny
Okresy v Prešovskom kraji prídu o možnosť čerpať štátne peniaze
Krajská samospráva víta snahu vlády riešiť regionálne rozdiely, avšak zníženie počtu takzvaných prioritných okresov považuje za nešťastný krok.
Autor TASR
Prešov 3. decembra (TASR) - Nový zákon o prioritných okresoch znížil počet podporených okresov na Slovensku z pôvodne navrhovaných 25 na 19. Prešovský kraj tak príde o podporu pre päť okresov, ktoré stratia možnosť na čerpanie štátnych prostriedkov na rozvoj a pritom patria k najzaostalejším krajom na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.
Zákon o podpore prioritných okresov, účinný od 1. novembra, a s ním súvisiaca vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podľa PSK úplne neodzrkadľuje skutočné problémy rozvoja regiónov. Jeleňová vysvetlila, že nový zákon definuje prioritné okresy už nie iba podľa miery nezamestnanosti, ale hodnotí viaceré ukazovatele regionálneho rozvoja, vrátane sociálno-ekonomických, demografických a infraštruktúrnych kritérií. Návrh ministerstva ako gestora tohto zákona v rámci pripomienkovacieho procesu zahŕňal pôvodne podporu 25 okresov Slovenska, a teda až 12 z 13 okresov PSK. Schválením 19 okresov bolo teoreticky označených ako „prioritné“ iba sedem okresov v Prešovskom kraji, a to Medzilaborce, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník, Sabinov, Bardejov. Vypadli okresy Stará Ľubovňa, Levoča, Snina, Humenné a Prešov.
„Pre tieto regióny to znamená menej peňazí na rozvoj a sťaženie prístupu k získavaniu externých zdrojov. Zákon i vyhlášku sme z pozície krajskej samosprávy pripomienkovali hlavne vo veci doplnenia ukazovateľov, ktoré považujeme v území za rovnako kľúčové, keďže majú dosah na stav rozvinutosti a potrieb regiónov. Ide napríklad o podiel marginalizovaných komunít, kvalitu a dostupnosť dopravnej infraštruktúry, veľký počet malých obcí a rovnako dôležitý absentujúci ukazovateľ migrácie pracovných síl mimo okresu, v našom prípade často aj mimo kraja či dokonca štátu,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.
Krajská samospráva podľa neho víta snahu vlády riešiť regionálne rozdiely, avšak zníženie počtu takzvaných prioritných okresov považuje za nešťastný krok. „Skutočný rozvoj regiónov si vyžaduje citlivý a realistický prístup založený na poznaní reálnych dát a špecifík územia, nielen na teoretických formálnych ukazovateľoch, ktoré skresľujú obraz skutočných problémov,“ skonštatoval Majerský. PSK zároveň vyzýva na revíziu tohto stavu, ale aj na prípravu novej, dlhodobo udržateľnej regionálnej politiky.
