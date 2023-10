Okrsok vo Zvolene mal do 20.00 h 55-percentnú účasť

Zvolen 30. septembra (TASR) - Asi 55 percent z viac ako 1000 zapísaných voličov vo volebnom okrsku, umiestnenom v Materskej škole na Bystrickom rade vo Zvolene, prišlo odovzdať do 20.00 h svoj hlas stranám a kandidátom v parlamentných voľbách 2023. Pre TASR to uviedla predsedníčka okrskovej komisie Janka Oroslánová.



Podľa nej ľudia chodili počas celého dňa priebežne. "Keď aj prišlo naraz viac ľudí, čakali len veľmi krátko," poznamenala. Viac voličov zaznamenali v mladšej vekovej kategórii, ale dosť často prichádzali aj tí najstarší dôchodcovia. O prenosnú urnu požiadalo 12 voličov.



Vo Zvolene je vytvorených 38 volebných okrskov. Volebné miestnosti sú zriadené väčšinou v priestoroch základných a materských škôl, v kluboch dôchodcov alebo v kultúrnych domoch. V stálych zoznamoch voličov je zapísaných celkom 33.885 voličov s trvalým pobytom v meste.



Ako TASR informovala vedúca organizačnej skupiny pre voľby do NR SR na Okresnom úrade vo Zvolene Alena Filová, aktuálne sa už ľudia na to vyčlenení, pripravujú na sčítavanie hlasov.