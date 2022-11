Okruh cez Siroň na Podpoľaní ponúka pohľad na Krížnu i Tatry

Detva 12. novembra (TASR) – Kremnické vrchy, Krížnu i Nízke Tatry môžu počas slnečného počasia vidieť turisti, ktorí sa vyberú okruhom cez vrch Siroň na Podpoľaní. TASR to potvrdil podpredseda Klubu slovenských turistov v Detve Jozef Gažo.



Pripomenul, že prechádzku môžu začať záujemcovia v Detve alebo pri kameňolome v detvianskej miestnej časti Piešť. "My sme sa stretli v Detve, vyviezli sme sa ku kameňolomu autobusom a pokračovali sme po modrej značke na Sliacku Poľanu (820 metrov nad morom). Prestávku sme mali pri kaplnke," spresnil. Od kaplnky trasa pokračuje po červenej značke cez vrch Siroň (688 metrov nad morom), končiť sa môže táto prechádzka napríklad na železničnej stanici v Detve.



Gažo dodal, že v priaznivom slnečnom počasí videli detvianski turisti aj vrchy Prašivá a Veľkú aj Malú Chochuľu. "V diaľke z niektorých miest zazrieť aj Ostredok a vrch Borišov vo Veľkej Fatre," podotkol s tým, že cesta z kameňolomu k detvianskej železničnej stanici im trvala tri a pol hodiny. "Nedá sa to však presne odhadnúť, záleží to aj od toho, aká veľká skupina ide. Nás bolo 25, takže čakáme jeden druhého. A tiež sme ľuďom chceli ukázať, aké vrchy v diaľke vidíme," spomenul s tým, že táto nenáročná turistická trasa je vhodná aj pre začiatočníkov.



Turista ďalej informoval, že niekedy vidieť z Podpoľania aj Vysoké Tatry. Človek však musí podľa neho poznať prírodu a tiež vedieť, kde sa má pozerať. "Sú lokality, odkiaľ ich krásne vidieť. Keď je dobrá viditeľnosť, od obce Budiná možno vidieť tatranský Kriváň," uzavrel Gažo.