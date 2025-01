Okruh pre bežkárov v B. Bystrici predĺžili, aktuálne má 500 metrov

Banská Bystrica 9. januára (TASR) - Aj napriek nedostatku prírodného snehu v Banskej Bystrici a okolí sa pracovníci mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) nevzdávajú a zlepšujú podmienky pre bežkárov aspoň v areáli zimných športov na plážovom kúpalisku. V noci sa im podarilo roztlačiť niekoľko kôp technického snehu, čo pomohlo predĺžiť bežkársky okruh. Informoval o tom vo štvrtok ZAaRES na sociálnej sieti.



"Okruh má aktuálne približne 500 metrov. Podmienky sú aj napriek otepleniu veľmi dobré. Nový úsek je však bez stopy na klasiku, ktorá by sa tam už nezmestila. Smer jazdy je vyznačený a keďže tento nový úsek je obojsmerný, v strede je trať opticky rozdelená červenými kužeľmi. Ak sa počas víkendu dostatočne ochladí, budeme pokračovať v zasnežovaní veľkého okruhu. Jeho otvorenie závisí len od počasia," vysvetlil ZAaRES.



V areáli kúpaliska, ktoré je v centre mesta, sa v závere minulého roka podarilo sprevádzkovať svah na sánkovanie a menší okruh pre bežkárov. Najmä počas prázdnin a voľných dní tam zaznamenali enormnú návštevnosť, a aj preto upravili prevádzkový čas od 7.00 do 20.00 h. Vstup do areálu je bezplatný. Korčuľovanie na jazere je zatiaľ zakázané, keďže ľad nemá potrebnú hrúbku a tá podľa ZAaRES musí byť minimálne 16 centimetrov.



ZAaRES sa stará o údržbu bežkárskych tratí v okolí Banskej Bystrice v dĺžke okolo 75 kilometrov. Na prvé úpravy tratí v tejto sezóne však stále čaká, zima je zatiaľ na sneh skúpa.