Okrúhly stôl Rusínov Slovenska povedie M.J.Pilip
V Prešovskom kraji žije najväčší počet Rusínov.
Autor TASR
Prešov 18. októbra (TASR) - Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) po novom povedie Milan Ján Pilip. Táto platforma, v ktorej sú združené rusínske organizácie, inštitúcie, ale aj nezávislí aktivisti, o tom rozhodla na svojom piatkovom (17. 10.) zasadnutí. TASR o tom informoval tlačový hovorca OSRS Peter Medviď s tým, že Prešovský samosprávny kraj (PSK) má už aj rusínskeho ambasádora. Je ním Ján Kocák.
Na čele OSRS bol posledných šesť rokov Peter Štefaňák. Po ukončení druhého mandátu už vo funkcii nemohol pokračovať. Platforma hodnotí uplynulé obdobie ako úspešné. Milan Ján Pilip ju povedie nasledujúce tri roky. „Potvrdil, že chce ďalej pokračovať v práci svojho predchodcu a posilňovať pozíciu OSRS ako relevantného predstaviteľa Rusínov na Slovensku, ale aj postavenie rusínskej národnostnej menšiny celkovo,“ uviedol tlačový hovorca OSRS.
Pripomenul tiež, že ešte na septembrovom stretnutí s predstaviteľmi PSK sa otvorila otázka rusínskeho ambasádora pri PSK. Na základe dekrétu podpísaného predsedom PSK Milanom Majerským sa ním stal vedúci odboru projektového riadenia PSK Ján Kocák. Má byť zodpovedný za súčinnosť pri podpore a rozvoji rusínskej komunity PSK, pričom má zastrešovať oblasti ako doprava, kultúrne inštitúcie a komunikácia, regionálny rozvoj a školstvo. „Ambasádor má podľa dekrétu prispieť k spolupráci Úradu PSK, organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, rusínskych obcí a rusínskych organizácií,“ dodal Medviď.
OSRS verí, že je to začiatok dobrej a intenzívnej spolupráce, ktorej výsledky pozitívne pocítia Rusíni žijúci v PSK, ale aj celkovo na Slovensku. V Prešovskom kraji žije najväčší počet Rusínov.
