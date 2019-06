Okrúhly stôl Rusínov Slovenska s novým predsedom hovoril aj o školstve

Na sobotňajšom stretnutí bol prítomný aj štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák, ktorý predstavil možnosti zavádzania výučby rusínskeho jazyka na školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Prešov 10. júna (TASR) – Konzultačná platforma Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) spájajúca zástupcov organizácií a nezávislých osobností so záujmom o rozvoj národnej identity Rusínov na Slovenku si na svojom sobotňajšom (8. 6.) 28. zasadnutí zvolila nového predsedu. Stal sa ním 34-ročný Peter Štefaňák, informoval o tom hovorca OSRS Peter Medviď.



Na poste predsedu vystriedal Jána Lipinského, ktorý viedol platformu dve za sebou nasledujúce jednoročné volebné obdobia. Zároveň došlo aj k zmene rokovacieho poriadku OSRS, keď sa predĺžil mandát predsedníctva z jedného na tri roky. Nové vedenie tak povedie platformu do roku 2021, keď sa uskutoční sčítanie obyvateľstva, domov a bytov. Za svoju hlavnú úlohu na toto obdobie si preto určilo pripraviť čo najviac aktivít, ktoré by pomohli nárastu počtu Rusínov na Slovensku.



Na sobotňajšom stretnutí bol prítomný aj štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák, ktorý predstavil možnosti zavádzania výučby rusínskeho jazyka na školách s vyučovacím jazykom slovenským. Informoval o tom, že sa tak môže diať v rámci takzvaného rámcového učebného plánu. "Ak sa pre takýto model škola rozhodne, žiaci tejto školy budú mať v prvom ročníku jednu vyučovaciu hodinu jazyka národnostnej menšiny týždenne, v druhom až siedmom ročníku to budú dve hodiny a vo ôsmom a deviatom tri hodiny týždenne. Zároveň sa pre školu zvýši normatív na žiaka o štyri percentá," vysvetlil Medviď.