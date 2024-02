Okružná križovatka na Sobôtke bude drahšia, výstavbu ukončia do jesene

Rimavská Sobota 17. februára (TASR) - Výstavba novej okružnej križovatky na ceste I/16 v mestskej časti Sobôtka v Rimavskej Sobote bude drahšia, ako sa pôvodne predpokladalo. V súčasnosti je dokončených približne 60 percent stavebných prác, výstavbu plánujú ukončiť v septembri. Pre TASR to skonštatovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová.



"Práce na križovatke pokračujú aj v týchto dňoch v súlade so stanovenými termínmi, avšak predpokladáme, že naplno sa budú môcť rozbehnúť v marci. Aktuálne prebieha zakladanie protihlukovej steny, budujú sa základy pod portály, vykonávajú sa terénne úpravy," priblížila Lukáčová.



Výstavba novej okružnej križovatky na Sobôtke sa začala v auguste 2023. Existujúca križovatka na hlavnom južnom ťahu I/16 s cestami I/72 a II/532 sa v rámci rekonštrukcie zmení na štvorramennú dvojpruhovú okružnú križovatku s priemerom približne 50 metrov. Náklady na projekt pôvodne predstavovali vyše 3,8 milióna eur, výstavba však bude drahšia. "Popri výstavbe križovatky bola potrebná výmena väčšej časti podložia, čím sa cena zvýšila o 15 percent," vysvetlila hovorkyňa SSC.



Stavebné práce na križovatke si v minulom roku vyžiadali aj rozsiahlejšie dopravné obmedzenia, pre vjazd do Rimavskej Soboty museli vodiči využívať obchádzkovú trasu. "Na konci roka bola križovatka čiastočne sprejazdnená a to aj počas výstavby, čím sa aspoň čiastočne odľahčila obchádzková trasa," uviedla Lukáčová s tým, že v úseku je naďalej znížená rýchlosť a tiež zúžené jazdné pruhy.



Križovatka v mestskej časti Sobôtka patrí medzi najfrekventovanejšie úseky v Rimavskej Sobote, naposledy bola prestavaná v 80. rokoch 20. storočia. Výstavbu novej okružnej križovatky SSC spolufinancuje prostredníctvom európskych zdrojov.