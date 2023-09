Okružná križovatka v Liptovskom Hrádku podľa Trégera zlepšila dopravu

Liptovský Hrádok 8. septembra (TASR) - Novopostavenú okružnú križovatku pod Skalkou v Liptovskom Hrádku takmer za pol milióna eur v piatok odovzdali do užívania motoristom. Podľa primátora Branislava Trégera prinieslo jej vybudovanie zlepšenie dopravnej situácie v meste aj vyššiu bezpečnosť.



Ako priblížil Tréger, myšlienka postaviť okružnú križovatku pod Skalkou vznikla pred siedmimi rokmi. Podľa jeho slov ide o frekventovaný úsek, v ktorom sa stretáva päť ciest, a je to aj spojnica diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R1. "Tento dopravný uzol bol tiež veľmi konfliktný, čo sa týkalo dopravných nehôd," zhodnotil.



Križovatku dal vybudovať Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Najväčší problém pred výstavbou bolo vyrovnať pozemky, uviedol Tréger. "Prvé dopravné obmedzenia súvisiace so stavbou v tejto lokalite boli od apríla. Už teraz, krátko po dokončení, vnímame, že doprava v meste je plynulejšia a neporovnateľne lepšia," povedal primátor.



Súčasťou prác boli okrem samotnej cestnej komunikácie aj chodníky, dažďová kanalizácia, prekládka vodovodu či verejné osvetlenie. Stavbu financovali z európskych zdrojov, cena diela je 410.500 eur.



Spustenie samotnej výstavby prišlo s niekoľkomesačným oneskorením oproti pôvodným plánom. Samosprávny kraj musel hľadať nového zhotoviteľa po tom, ako ukončil zmluvu s pôvodným. Dôvodom bola kondícia firmy aj nárast cien. Investíciu Tréger označil za jednu z kľúčových z hľadiska cestnej premávky v meste. Spolu so ŽSK sa na nej podieľala aj samospráva.