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Okružnú križovatku na ceste I/61 v Ilave pre opravy na dve noci uzavrú
Pokiaľ poveternostné podmienky neumožnia realizáciu prác, úplnú uzáveru bude nutné presunúť na náhradný termín. Aj v prípade posunu na iný deň to bude výlučne nočná uzávera.
Autor TASR
Ilava 13. novembra (TASR) - Okružná križovatka na ceste I/61 v Ilave bude počas dvoch nocí pre opravy úplne uzavretá. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Bianka Nagyová.
„Dve nočné uzávery ilavskej okružnej križovatky sú naplánované v noci z piatka na sobotu (14. 11.) a takisto v noci zo štvrtka (19. 11.) na piatok (20. 11.). Úplná uzávera bude v oboch prípadoch trvať od neskorých večerných hodín do skorého rána nasledujúceho dňa. Vodiči budú mať počas uzávery k dispozícii obchádzkovú trasu po ostatných mestských komunikáciách,“ uviedla hovorkyňa.
Pokiaľ poveternostné podmienky neumožnia realizáciu prác, úplnú uzáveru bude nutné presunúť na náhradný termín. Aj v prípade posunu na iný deň to bude výlučne nočná uzávera.
„Dve nočné uzávery ilavskej okružnej križovatky sú naplánované v noci z piatka na sobotu (14. 11.) a takisto v noci zo štvrtka (19. 11.) na piatok (20. 11.). Úplná uzávera bude v oboch prípadoch trvať od neskorých večerných hodín do skorého rána nasledujúceho dňa. Vodiči budú mať počas uzávery k dispozícii obchádzkovú trasu po ostatných mestských komunikáciách,“ uviedla hovorkyňa.
Pokiaľ poveternostné podmienky neumožnia realizáciu prác, úplnú uzáveru bude nutné presunúť na náhradný termín. Aj v prípade posunu na iný deň to bude výlučne nočná uzávera.