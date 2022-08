Okružnú križovatku v Liptovskom Hrádku stále nestavajú

Liptovský Hrádok 12. augusta (TASR) – Výstavba novej okružnej križovatky pod Skalkou v Liptovskom Hrádku mešká. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) hľadá nového zhotoviteľa. Ten pôvodný si stavenisko síce prevzal, no následne s ním kraj musel ukončiť zmluvu. Dôvodom bola kondícia firmy aj nárast cien. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Pri odovzdávaní staveniska kraj podľa Lacovej nemal indície o tom, že sa realizácia vôbec nezačne. "Žiaľ, z dôvodu nových zistení, ktoré súvisia s kondíciou firmy, ako aj z dôvodu nárastu cien, ktoré sme nedokázali v zákonnej a zároveň vyhovujúcej miere pre zhotoviteľa nastaviť do dodatkov, sme boli nútení zmluvu so zhotoviteľom ukončiť," zdôvodnila hovorkyňa. Ako uviedla, začiatok stavby bude závisieť od ukončenia nového verejného obstarávania (VO).



Pôvodný zhotoviteľ podľa hovorkyne splnil podmienky v zmysle zákona o VO, preto nemohol byť z procesu vylúčený. Keďže ponúkol najnižšiu cenu, zákazku vyhral. "V čase ukončovania VO nám zhotoviteľ stavby preukázal, že nemá žiadne existenčné problémy a nedoplatky," vysvetlila.



Primátora mesta Branislava Trégera odstúpenie od zmluvy negatívne prekvapilo. Podotkol, že lokalita je dôležitým dopravným uzlom, kde sa stretáva päť ciest. Tri z nich sú v správe ŽSK, dve mestské. Nachádza sa tam hlavná mestská ulica Hradná. Tiež kaštieľ a hrad, kde sa konajú kultúrne podujatia. Plánovaná okružná križovatka by podľa Trégera pomohla významne zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste. "Vynaložili sme veľa úsilia, od administratívneho po projekčnú činnosť. Najväčšiu komplikáciu sme mali so súkromnými pozemkami z Vitálišovej vily. Časť sa zamieňala, časť sa musela odkupovať. Strácame čas, komodity rastú, ceny sa zvyšujú. Dnes sme mohli byť už pred ukončením, keby sa súťaž nemusela opakovať," podotkol pre TASR.



Investíciu primátor označil za jednu z kľúčových z hľadiska cestnej premávky v meste. Spolu so ŽSK sa na nej podieľa aj samospráva. Predpokladaná investícia zo strany ŽSK je takmer 440.000 eur bez DPH, ďalších 100.000 eur má v lokalite preinvestovať mesto.