Októbrové Dni mesta Detva prinesú folklór a aj tradičný jarmok
Autor TASR
Detva 29. septembra (TASR) - Pod Poľanu sa po roku opäť vracajú tradičné Dni mesta Detva. Podujatie počas prvého októbrového víkendu (4. - 5. 10.) prinesie na Námestie Slovenského národného povstania (SNP) folklór i jarmok. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran.
Pre ľudí pripravili kultúrny, hudobný aj sprievodný program, ktorý ponúkne priestor školám, folklórnym súborom, domácim i hosťujúcim interpretom. Mesto pripomenulo, že v sobotu (4. 10.) predpoludním sa podujatie začne spomienkovým stretnutím pri príležitosti 81. výročia jedinej partizánskej prehliadky počas SNP v Detve. V popoludňajšom programe budú napríklad tanečná škola a koncert dychového orchestra z Detvy.
Nedeľňajší (5. 10.) program sa začne svätou omšou v Kostole svätého Františka z Assisi. Popoludní organizátori naplánovali detské marionetové divadlo v podaní divadla zo Žiliny. Dni mesta Detva vyvrcholia záverečným programom. V rámci detvianskej folklórnej nedele vystúpia miestne ľudové kolektívy. Radnica pripomína, že počas dňa môžu prísť ľudia pozdraviť mesto vo svojom kroji. Záver prinesie koncert sakrálnej hudby Musica Sacra v kostole.
Medzi sprievodnými podujatiami je aj výstava ovocia, zeleniny a kvetov zo záhrad detvianskych záhradkárov. Záujemcovia si ju môžu počas víkendu pozrieť v kultúrnom dome pri kostole. Ľudia môžu navštíviť aj Podpolianske múzeum. K dispozícii bude výber z remeselnej tvorby a zbierky zmenšených konských záprahov starého otca, otca a Ľubomíra Tatarkovcov. Záujemcovia si môžu pozrieť aj výstavy o ovčiarstve a námornom kapitánovi. Uvidia aj jeden z najstarších krížov na Podpoľaní, zo Štolianska. Rovnako aj drevený vyrezávaný stĺp s motívom a prvkami detvianskej ľudovej kultúry.
Do Vagačovho domu v Detve si zas môžu prísť pozrieť priestor venovaný rodine Vagačovcov, ktorí mali v minulosti pod Poľanou bryndziareň. Audiovizuálna projekcia rozprávaním približuje život a aktivity rodu i poukazuje na dôvody ich príchodu do Detvy. Cieľom je preniesť návštevníka späť do minulosti.
