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Októbrové Dni Ukrajiny v Košiciach ponúknu beh na podporu mieru
Konať sa bude v sobotu 3. októbra a zúčastnia sa ho aj ukrajinskí vojnoví veteráni - invalidi, zranení počas vojny.
Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - V poradí 11. ročník Dní Ukrajiny sa v Košiciach uskutoční 1. až 4. októbra. Jeho súčasťou bude charitatívne bežecké podujatie v mestskom parku - Veteránska míľa. Konať sa bude v sobotu 3. októbra a zúčastnia sa ho aj ukrajinskí vojnoví veteráni - invalidi, zranení počas vojny. Informoval o tom organizátor a riaditeľ združenia Feman Eduard Buraš.
Súčasťou programu Dní Ukrajiny bude podľa jeho slov aj mimoriadny a medzinárodne významný športový projekt s posolstvom mieru, o ktorom bude samostatne informovať 16. septembra.
Piaty ročník Veteránskej míle s podporou mieru je otvorený každému. Registrácia pre záujemcov bude v deň behu od 8.30 do 10.00 h a štart pri bráne parku o 10.00 h pre deti a o 11.30 h pre dospelých. Trasa zahŕňa pre deti jeden okruh s dĺžkou míle 1609 metrov a pre dospelých tri okruhy. Podľa Buraša sa na beh prihlásili aj britský a novozélandský veľvyslanec.
„Je to beh, ktorý hovorí o podpore mieru, spolupatričnosti, o ľudských hodnotách, beh, ktorý nás navádza na zamyslenie nad dnešným svetom a nad útrapami, ktoré prežívajú ľudia postihnutí vojnovým konfliktom na Ukrajine,“ povedal Buraš.
Ukrajinskí účastníci prišli následkami vojnových zranení o končatiny a jeden aj o zrak, v behu ho bude viesť navádzač. „Svojou osobnou účasťou, svojimi životnými príbehmi a samotným behom na bežeckých protézach v mestskom parku chcú poukázať na nezmysel vojny a jej dôsledky,“ dodal organizátor.
Ukrajinskí vojnoví veteráni sa zapoja aj do behov košického Medzinárodného maratónu mieru v nedeľu 4. októbra.
Súčasťou programu Dní Ukrajiny bude podľa jeho slov aj mimoriadny a medzinárodne významný športový projekt s posolstvom mieru, o ktorom bude samostatne informovať 16. septembra.
Piaty ročník Veteránskej míle s podporou mieru je otvorený každému. Registrácia pre záujemcov bude v deň behu od 8.30 do 10.00 h a štart pri bráne parku o 10.00 h pre deti a o 11.30 h pre dospelých. Trasa zahŕňa pre deti jeden okruh s dĺžkou míle 1609 metrov a pre dospelých tri okruhy. Podľa Buraša sa na beh prihlásili aj britský a novozélandský veľvyslanec.
„Je to beh, ktorý hovorí o podpore mieru, spolupatričnosti, o ľudských hodnotách, beh, ktorý nás navádza na zamyslenie nad dnešným svetom a nad útrapami, ktoré prežívajú ľudia postihnutí vojnovým konfliktom na Ukrajine,“ povedal Buraš.
Ukrajinskí účastníci prišli následkami vojnových zranení o končatiny a jeden aj o zrak, v behu ho bude viesť navádzač. „Svojou osobnou účasťou, svojimi životnými príbehmi a samotným behom na bežeckých protézach v mestskom parku chcú poukázať na nezmysel vojny a jej dôsledky,“ dodal organizátor.
Ukrajinskí vojnoví veteráni sa zapoja aj do behov košického Medzinárodného maratónu mieru v nedeľu 4. októbra.