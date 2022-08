OĽANO možno podporí M. Mlýneka v kandidatúre na primátora Bratislavy

Bratislava 8. augusta (TASR) - Koaličné hnutie OĽANO zvažuje podporiť v kandidatúre na primátora Bratislavy v jesenných komunálnych voľbách prednostu staromestského miestneho úradu Martina Mlýneka. Poslanec Národnej rady SR a bratislavský mestský poslanec Milan Vetrák (OĽANO) pre TASR potvrdil, že o tom v hnutí rokujú. Rovnako aj to, že pre strany OKS, Zmena zdola a Nova je Mlýnek preferovanou osobou. Na jeho kandidatúru i možnú podporu strán poukázal denník Sme.



"Stále rokujeme, ale určite je pre nás momentálne jednou z osôb, ktorú si vieme predstaviť. Tento týždeň sa však rozhodneme definitívne," uviedol Vetrák pre TASR. Mlýnek pre Sme potvrdil záujem kandidovať i to, že mu viaceré strany predbežne prisľúbili podporu.



Kandidatúru na primátora Bratislavy ohlásili zatiaľ oficiálne dvaja kandidáti. Svoj post chce obhájiť súčasný bratislavský primátor Matúš Vallo, ktorý je zároveň predsedom novej mestskej strany Team Bratislava. Tá spoločne so stranou SaS a hnutím Progresívne Slovensko vytvorila predvolebnú koalíciu. Zatiaľ jediným oficiálnym vyzývateľom Valla je niekdajší krajský predseda hnutia Republika v Bratislavskom kraji Miroslav Heredoš, ktorý chce kandidovať ako nezávislý.



Ako o jednom z možných kandidátov na post primátora Bratislavy sa hovorí o starostovi bratislavského Nového Mesta Rudolfovi Kusom. Ten zatiaľ na tieto dohady nereagoval. Viaceré strany pre TASR však potvrdili rokovanie s ním. Okrem strany Dobrá voľba a Umiernení, ktorej je Kusý členom predsedníctva, ho podporuje aj hnutie Sme rodina. Debaty s ním potvrdilo i KDH.