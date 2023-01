OĽANO navrhlo zmeny týkajúce sa častí Košíc, mesto to kritizuje

Bratislava 24. januára (TASR) - Poslanci z OĽANO chcú zmeniť proces, ktorým môže dôjsť k zmene v usporiadaní mestských častí v Košiciach. Účelom novely zákona o meste Košice, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR, je podľa ich slov presunutie rozhodovania o samosprávnom usporiadaní v meste z celoštátnej úrovne na hlavného nositeľa samosprávy v meste, teda na jeho orgány. Mesto Košice návrh označilo za populistický. Vyzýva na plnohodnotnú diskusiu o zmene aj na úrovni zastupiteľstva a mestských častí. Podčiarklo, že o zmene štatútu mesta, znižovaní počtu či zlučovaní mestských častí je potrebné rozhodovať na základe odborných dát.



"Podľa aktuálneho právneho rámca vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti môže mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením (VZN), pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov," ozrejmili poslanci OĽANO s tým, že nariadenie môžu obyvatelia dotknutých mestských častí odmietnuť v referende do 120 dní od jeho platnosti. Ak ho neodmietnu, nadobudne účinnosť ku dňu konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak aspoň jedna časť nariadenie v referende odmietne, návrh VZN dotýkajúci sa tejto časti môže byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva najskôr v ďalšom volebnom období.



Predkladatelia tvrdia, že možnosť mestskej časti odmietnuť zmenu územného usporiadania predstavuje nerealizovateľný spôsob zníženia počtu mestských častí. "Podľa navrhovanej zmeny by o štruktúre mestských častí rozhodovalo mestské zastupiteľstvo v rámci štatútu mesta, pričom do rozhodovacieho procesu sa zaraďuje aj rada starostov, ktorému umožňuje využiť právo veta voči príslušnému uzneseniu mestského zastupiteľstva," priblížili. Zastupiteľstvo by však bolo oprávnené "prelomiť" zamietavé stanovisko rady starostov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.



"Dlhodobo poukazujeme na potrebu redukcie mestských častí, ktoré Košičanov stoja milióny eur ročne. Máme však obavu, že navrhovaná novela by mohla mať presne opačný účinok, a mohla by tak nesmierne potrebnú a dôležitú reformu zákona o meste Košice na dlhé obdobie zablokovať," upozornilo mesto Košice v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Dušan Tokarčík.



Skonštatovalo, že takto formulovaná novela dáva kompetenciu rozhodnúť o procese poslancom mestského zastupiteľstva, pričom práve títo sú často bývalými či súčasnými starostami a poslancami mestských častí. "Sme presvedčení, že kapry si rybník nikdy nevypustia a neurobia tak ani starostovia a poslanci v laviciach mestského zastupiteľstva pri rušení mestských častí, v ktorých dlhodobo koexistujú," podotklo mesto.



Mesto tiež upozornilo, že na najbližšiu riadnu schôdzu NR SR je predložených viacero noviel týkajúcich sa samospráv, ktoré však prišli bez konzultácie s mestami a obcami na Slovensku. "Vinou podobne neodborných a nekoncepčných zásahov a zmien v legislatíve prišlo iba mesto Košice v uplynulých štyroch rokoch kumulatívne o viac ako 120 miliónov eur. Aj preto sa mesto Košice aktuálne nachádza v rozpočtovom provizóriu," dodalo.