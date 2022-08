OĽANO nepostaví v komunálnych voľbách kandidáta na predsedu PSK

Prešov 30. augusta (TASR) - Hnutie OĽANO nepostaví v jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) vlastného kandidáta na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Dôvodom je, že nechcú trieštiť pravicové demokratické hlasy. Na utorkovej tlačovej konferencii v Prešove to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO v Národnej rade SR Michal Šipoš. Predstavili však jednotlivých kandidátov, ktorí sa budú v jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov uchádzať o hlasy voličov.



Podľa Šipoša sa chceli vo voľbách pridať k pravicovým demokratickým stranám a vytvoriť tak, čo sa týka kandidáta na post predsedu PSK, blok proti kandidátovi, ktorého podporuje Smer-SD, Hlas-SD a SNS.



"Niekoľkokrát sme žiadali kolegov kresťanských demokratov, aby sme išli spoločne do spoločnej kandidátky a zároveň sme boli ochotní podporiť ich kandidáta na prešovského župana. No ani po niekoľkých stretnutiach tá podaná ruka nebola opätovaná. Rozhodli sme sa, že nepostavíme vlastného župana a nebudeme trieštiť pravicové demokratické hlasy. Postavíme 42 kandidátov na poslancov PSK so všetkých 13 okresov nášho kraja," skonštatoval Šipoš s tým, že ako sa OĽANO postaví ku kandidátovi na post primátora mesta Prešov, oznámia v stredu (31. 8.).



Ako ďalej povedal, budú sledovať kampane a programy jednotlivých kandidátov na post predsedu PSK a následne sa rozhodnú, či niekomu vyjadria konkrétnu podporu alebo to nechajú na rozhodnutie ľudí.



"Aj to, ako sme sa k tomu postavili, jasne ukazuje, že nepolitikárčime, ale zároveň sa nevzdávame a hájime záujmy ľudí. To je cieľom nášho pôsobenia v politike, aby sme vždy poukazovali na problémy s odvahou. Aktívnosť, ale aj charakternosť a odbornosť sú veci, ktoré cibríme v rámci nášho hnutia," doplnil predseda vlády SR Eduard Heger.



Priority ich tímu sú podľa Šipoša zamestnanosť, podpora súkromných podnikateľov a návrat ľudí zo západného Slovenska. "Je pre nás kľúčové, aby v Prešovskom kraji boli kvalitné cesty a stredné školy, ktoré by boli prepojené so zamestnávateľmi. Ako obrovskú výzvu vnímame odpadové hospodárstvo, aby sme urobili jeden spoločný projekt odpadového hospodárstva v našom kraji," vysvetlil Šipoš.