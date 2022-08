OĽANO podporí v kandidatúre na primátora Bratislavy M. Mlýneka

Bratislava 30. augusta (TASR) – Koaličné hnutie OĽANO podporí v kandidatúre na primátora Bratislavy v jesenných komunálnych voľbách prednostu staromestského miestneho úradu Martina Mlýneka. Pre TASR to uviedol predseda OĽANO pre Bratislavský kraj Ivan Kotúček. Mlýnek má pri kandidatúre podporu aj strán OKS, Nova a Zmena zdola.



"OĽANO sa v Bratislave prikloní ku kandidátovi strany OKS Martinovi Mlynekovi, ktorého podporuje aj Nova a Zmena zdola. Tak ako v každých komunálnych voľbách a v každom meste, dávame prednosť kandidátom, ktorí ponúkajú kvalitný program a vždy vo svojom verejnom živote presadzujú transparentnosť," skonštatoval Kotúček.



Mlýnek pre TASR v auguste potvrdil, že zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy.



Svoj post v tohtoročných voľbách chce obhájiť súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý je zároveň predsedom novej mestskej strany Team Bratislava. Tá spoločne so stranou SaS a hnutím Progresívne Slovensko vytvorila predvolebnú koalíciu. Kandidatúru ohlásil aj súčasný starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý je kandidátom strán Dobrá voľba a Umiernení, Za ľudí, KDH a hnutia Sme rodina. Kandidovať ako nezávislý chce niekdajší krajský predseda hnutia Republika v Bratislavskom kraji Miroslav Heredoš.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.