Detskú výtvarnú súťaž v Olcnave venujú ilustrátorovi Štefanovi Cpinovi

Olcnava 5. decembra (TASR) - Ilustrácia knižného príbehu je témou prvého ročníka súťaže Ilustrácia mojimi očami, ktorú vyhlásila obec Olcnava v okrese Spišská Nová Ves v spolupráci s Nadáciou Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš pri príležitosti 50. výročia úmrtia ilustrátora detských kníh Štefana Cpina, rodáka z Olcnavy.



Ako informuje na sociálnej sieti Základná umelecká škola (ZUŠ) sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch, súťažiaci majú namaľovať svoj obľúbený príbeh. Z každej kategórie vyberie porota tri najlepšie diela, ktoré budú ocenené a vystavené počas putovnej výstavy vo viacerých obciach na Spiši.



Výkres, ktorý je potrebné poslať do ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch, musí byť vo formáte A3. Práca nesmie byť zarámovaná, zasklená, ani formou asambláže a rovnako nesmie byť zrolovaná v rolke. Dovolená je ľubovoľná technika ako maľba, kresba, koláž, zmiešaná technika, digitálna maľba a podobne. V štyroch kategóriách môžu súťažiť žiaci materských, základných a ZUŠ vo veku od piatich do 15 rokov.



Akademický maliar Štefan Cpin bol jedným z najlepších ilustrátorov detských kníh. Narodil sa 11. septembra 1919 v Olcnave, zomrel 18. októbra 1971 v Modre. Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, odbor kreslenie a maliarstvo. Ilustroval viac než stovku kníh pre deti, prevažne rozprávkových a poviedkových. Známe sú hlavne jeho ilustrácie kníh Fraňa Kráľa - Čenkovej deti, Jano a ďalšie. Cenu Fraňa Kráľa získal v rokoch 1959, 1964, 1965, 1968 a v roku 1980 cenu za ilustráciu - Najkrajšia kniha roka. Rodák z Olcnavy, spolu s ďalším rodákom maliarom a grafikom Jozefom Fabínim (1908 - 1984) patria medzi najvýznamnejšie osobnosti výtvarného umenia 20. storočia.



Do súťaže je zapojená i ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch a Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Uzávierka súťaže je 20. decembra. Vernisáž a odovzdanie cien sa uskutoční 27. januára 2022 na námestí pri Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi.