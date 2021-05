Kolegovia v komunálnej politike o úmrtí Ftáčnika: Je to veľká strata

Bratislava 14. mája (TASR) – Slušný a kultivovaný človek, ktorý sa i v diskusii s oponentmi snažil byť vždy vecný a konštruktívny. Tak vnímajú zosnulého bývalého ministra školstva a exprimátora Bratislavy Milana Ftáčnika jeho spolupútnici i rivali v komunálnej politike.



Za strašnú správu označil informáciu o úmrtí Ftáčnika vo veku 64 rokov jeho nástupca na poste bratislavského primátora Ivo Nesrovnal. Vyjadril úprimnú sústrasť rodine a najbližším zosnulého, zároveň ocenil Ftáčnikovu osobnosť. „Boli sme síce politickí rivali, ale na najdôležitejších veciach pre Bratislavu sme sa vždy vedeli dohovoriť. Je to aj obrovská strata pre Bratislavu. Osobne mi na ňom imponovala jeho skromnosť. Česť jeho pamiatke,“ povedal bývalý primátor hlavného mesta.







Za veľkú stratu považuje skon Ftáčnika aj Juraj Droba, ktorý sa s ním stretol v roku 2017 vo volebnom súboji o kreslo predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. „Milana Ftáčnika som mal vždy v úcte za to, ako sa správal a ako vecne pristupoval k riešeniu problémov, a tento postoj sa nezmenil ani vtedy, keď sme boli súpermi,“ uviedol Droba a vyzdvihol Ftáčnika za to, že v politike presadzoval slušnosť a kultivovanosť.







Pavol Frešo, ktorý bol predsedom BSK v čase Ftáčnikovej primátorskej éry, upozornil, že nebyť Ftáčnika a jeho odborných a diplomatických zručností, nedošlo by k zásadnej prestavbe verejnej infraštruktúry a reálnemu čerpaniu eurofondov pre hlavné mesto a kraj samotný. "Práve on položil základy veľkých projektov, ktoré dnes slúžia a budú slúžiť ďalšie desiatky rokov, ako je napríklad električka do Petržalky," upozornil Frešo, pričom rovnako vyzdvihol Ftáčnikove morálne kvality.



Zronený správou o úmrtí je aj ďalší bývalý predseda BSK Vladimír Bajan, ktorý bol v čase, keď Ftáčnik viedol magistrát, starostom najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka. „Milan Ftáčnik, statočný človek, priateľ, bojovník. Česť tvojej pamiatke. Budeš strašne chýbať,“ napísal Bajan na sociálnej sieti.







Dlhoročný spolupracovník Ftáčnika, súčasný podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy je presvedčený, že Ftáčnik zanechal spoločnosti silný odkaz o tom, že politika sa dá robiť zodpovedne a poctivo a politik musí byť schopný viesť dialóg a podporovať partnerstvo. „Milan bol človek, ktorý považoval verejnú funkciu za poslanie. Aj preto ctil morálne hodnoty a každé jeho konanie vychádzalo z vízie, ako lepšie spravovať veci verejné,” uviedol pre TASR Andrassy, ktorý vyjadril zároveň úprimnú sústrasť najbližším.



Úmrtie bývalého ministra školstva a exprimátora Bratislavy Milana Ftáčnika TASR potvrdila jeho dcéra Lucia Čelovská.



Ftáčnik bol v 90. rokoch poslancom Národnej rady SR, v rokoch 1998 - 2002 ministrom školstva. Pôsobil aj v komunálnej politike, v rokoch 2006 - 2010 bol starostom bratislavskej Petržalky, v období 2010 - 2014 bol primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. Naposledy zastával pozíciu predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti. Bol členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh a tiež poradcom ministra školstva SR pre prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.



Bol ženatý s manželkou Zlaticou. Mal tri deti.





Ľútosť nad stratou M. Ftáčnika vyjadrujú viacerí bratislavskí starostovia



Ľútosť nad stratou Milana Ftáčnika vyjadrujú viacerí starostovia bratislavských mestských častí. Podľa starostu Ružinova Martina Chrena to bol človek, na ktorého sa nezabúda. „Nikdy do politiky nevnášal konflikt a matematikom bol aj v pracovnom živote. Vždy hľadal riešenia a nie dôvody, prečo sa niečo nedá,“ uviedol pre TASR Chren, ktorý ho zároveň označil za jednoznačne jedného z najlepších ministrov školstva.



Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová registruje Ftáčnika ako primátora Bratislavy, ktorý veľmi zodpovedne pristupoval k viacerým témam, ktoré prinášalo hlavné mesto a z ktorých mnohé nie sú stále doriešené. „Vážim si ho ako človeka a registrovala som ho aj ako zanieteného fanúšika šachu. Práve včera sme otvárali majstrovstvá Slovenska v hybridnom šachu, kde sa spomínal, a o to smutnejšie mi pripadá, že takúto stratu Bratislava zaznamenala,“ povedala Aufrichtová.



Úprimnú sústrasť vyjadril aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. „Milana Ftáčnika si budem pamätať ako slušného človeka, silne sociálne orientovaného, primátora, s ktorým sa dalo diskutovať o všetkom a ktorý pripúšťal aj odlišné názory,“ skonštatoval Kusý. Pripomenul tiež, že spravil veľa pre zníženie dlhu hlavného mesta.



Podľa starostu Rače Michala Drotována nastúpil Ftáčnik ako primátor Bratislavy do ťažkého obdobia rokov 2010 až 2014. „Zdedil prakticky vytunelovanú Bratislavu. Urobil prvé kroky k tomu, aby sa mesto začalo viac zaujímať o verejné priestory, cyklistiku, zeleň, ale aj výstavbu a využitie mestského majetku,“ podotkol na sociálnej sieti Drotován. Zaspomínal si tiež na spoluprácu s ním pri riešení podnetov nielen v Rači, ale aj v Starom Meste. „A tiež ako bežci sme sa stretávali na bežeckých pretekoch, čo bola dovtedy tiež vec nevídaná stretávať primátora v šatni ako bežného človeka,“ poznamenal Drotován.







Niekdajší primátor Rače a súčasný bratislavský mestský a krajský poslanec Peter Pilinský podotkol, že za pôsobenia v komunálnej politike zažil štyroch primátorov a najlepšie sa mu spolupracovalo práve s Ftáčnikom. „Bol to mimoriadne príjemný, vzdelaný a skromný človek, a navyše bol aj slušný politik,“ napísal na sociálnej sieti.



Úprimnú sústrasť vyjadrila napríklad aj starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.