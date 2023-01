Majerníková Olejomaľba Zátišie je dielom januára v Turčianskej galérii

Martin 8. januára (TASR) – Olejomaľba Zátišie od Cypriána Majerníka je dielom mesiaca január v Turčianskej galérii v Martine. Dielo z roku 1931 vybral člen kultúrnej komisie mesta Martin Matej Dobroň. TASR o tom informovala Turčianska galéria.



"Obraz som vybral preto, lebo je to miesto, kde sa vidím každý január. V kúte môjho bytu, v pohodlnom kresle s knihou alebo zápisníkom na kolenách si užívať po hektickom decembri pomalý začiatok roka. Spomienky, ktoré ukladám perom do zápisníka a v ústach prehadzujúc si bobuľky sladkého hrozna. Chýba mi tam už len jedno, a to veľký nadpis v novinách položených na stole, Slovensko oslavuje 30 rokov," uviedol Dobroň.



Cyprián Majerník (1909 – 1945) bol popredným predstaviteľom Generácie 1909. "Jeho tvorba prešla niekoľkými vývojovými fázami, ovplyvnenými dielami Matissa, Chagalla, metafyzickej maľby, kým nezakotvil v tvorbe nástojčivo tlmočiacej humánne posolstvo. Počas druhej svetovej vojny sa venuje tragickým témam, ktoré sú spojené s vysťahovalectvom, utečencami, ľuďmi bez domova. Pre Majerníka sa stáva ikonickou postava hrdinu, rytiera Dona Quijota, ako osamelého jazdca na koni uprostred pustatiny, ktorého môžeme čiastočne vnímať aj ako latentný autoportrét autora," dodala Turčianska galéria.