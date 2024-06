HRDINA: Policajt zachránil život mladému mužovi, ktorý skočil do rieky

Nitra 6. júna (TASR) - Nitriansky policajt zachránil život mladého muža v ťažkej životnej situácii. Muž na úteku pred policajtmi skočil do rieky Nitra, kam za ním policajt Roman H. skočil a vytiahol ho, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitra - západ preverovali v stredu 5. júna spolu s hliadkami Pohotovostnej motorizovanej jednotky oznámenie, že pri rieke sa nachádza osoba v ťažkej životnej situácii. Po príchode hliadok na miesto sa policajti rozdelili a začali osobu hľadať.



Jeden z policajtov uvidel pri železnom oplotení osobu, ktorá sa dala na útek a následne skočila do vody. Policajt vošiel do rieky za mužom a vytiahol ho na breh. Tam bol mladý muž následne odovzdaný do rúk záchranárov.